Sky Bet Chase: Cooper’s Cross livre pour Sam et Stuart Coltherd dans le long métrage de Doncaster | Nouvelles de la course

Cooper’s Cross a repoussé la charge tardive de Cap Du Nord pour décrocher un renouvellement spectaculaire du long métrage Sky Bet Chase à Doncaster pour Sam et Stuart Coltherd.

Cette victoire a offert à la famille Coltherd la plus grande victoire de la carrière du duo père-fils à ce jour, repoussant Cap Du Nord de Christian Williams qui est revenu en forme avec une bonne seconde pour le manieur gallois.

Elvis Mail de Nick Alexander est resté bien en place pour terminer troisième à 28/1, avec le vainqueur de l’année dernière, Windsor Avenue, de retour en quatrième position sous Ross Chapman.

La course n’a pas été sans drame, car Undersupervision est tombé dans les premières étapes avant que les favoris Tea For Free et Ga Law n’atteignent le pont respectivement à l’avant-dernière et à la dernière clôture, avec tous les jockeys et chevaux debout et d’accord.

S’exprimant après la course, un entraîneur émouvant, Stuart Coltherd, a déclaré: “Nous pensions qu’il y avait un grand en lui et il a beaucoup montré à la maison, vous savez?

“Je pouvais le voir sauter et voyager et c’était juste s’il pouvait tenir les trois miles mais il l’a fait. Il était censé être dans le Peter Marsh, donc c’était une bonne chose qu’il soit éteint !

“Vous devez juste faire avec ce que vous avez – il s’est faufilé et ça a bien fonctionné.”

Le jockey gagnant, Sam Coltherd, était tout aussi ravi, ajoutant : “Je suis venu là-bas au galop. Il a sauté, parcouru un rythme soutenu et pour la première fois sur trois milles.

“Je suis venu là-bas quatre à Doncaster, donc si j’étais battu, cela aurait été idiot. Le cheval m’a vraiment sorti de là et a baissé la tête et l’a bien fait.

“Nous ne sommes qu’une petite opération, donc en obtenir une grande comme celle-là, c’est génial.”