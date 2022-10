Sky Bet Championship, League One et League Two Goal of the Month votent pour septembre | Nouvelles du football

Le vote pour Sky Bet Championship, League One et League Two Goals of the Month est ouvert jusqu’au lundi 17 octobre à 17h.

Championnat Sky Bet

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Voici les nominés pour le prix Sky Bet Championship Goals of the Month de septembre



Dominic Hyam – BLACKBURN ROVERS contre Watford – 13 septembre

Deux défenseurs centraux des Rovers combinés sur un corner. Vous pourriez vous attendre à la tête de Daniel Ayala, mais certainement pas à la talonnade étonnamment agile de Hyam d’un ballon tombant derrière lui.

Lewis Baker – Hull City contre STOKE CITY – 13 septembre

Après que Will Smallbone ait glissé le ballon dans le champ, Jordan Thompson, Baker, Liam Delap et Dwight Gayle ont combiné une séquence complexe de passes avant que Baker ne frappe à la maison un doux tir bas.

Jack Clarke – Reading contre SUNDERLAND – 14 septembre

Il y a quelque chose de fascinant dans les buts d’équipe face à face. Sept joueurs, quatre passes pour la première fois et une finition caressée par Clarke. C’était la touche finale appropriée à un déménagement magnifiquement conçu.

Henri Lansbury – Hull City contre LUTON TOWN – 30 septembre

Il y a eu 81 matches s’étalant sur quatre ans et cinq mois entre le dernier but de Lansbury et cette superbe demi-volée de 30 mètres. Vu le timing impeccable de la connexion, on se demande comment.

Rendez-vous ici pour voter sur EFL.com!

Sky Bet Ligue 1

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Voici les nominés pour le prix Sky Bet League One Goal of the Month de septembre



Anis Mehmeti – Fleetwood Town contre WYCOMBE WANDERERS – 3 septembre

Fleetwood était prêt pour le danger que présente Mehmeti, plaçant deux hommes sur lui près de la ligne de touche. Un virage lisse, un contrôle serré et une course de conduite plus tard et cela s’était avéré insuffisant.

Jensen Weir – Bristol Rovers contre MORECAMBE – 3 septembre

Une routine de corner ne fonctionne que si le joueur chargé de l’effort final au but reproduit sa précision à l’entraînement. Weir a fait exactement cela, enroulant son tir fouetté sans effort dans le coin supérieur.

Josh Benson – BARNSLEY contre Charlton Athletic – 24 septembre

Regardez-le, frappez-le. Il n’y avait rien de complexe ou de complexe dans l’approche de Benson lorsque le ballon est arrivé à ses pieds à 30 mètres. La maîtrise technique de son tir ascendant était une autre affaire.

Morgan Whittaker – PLYMOUTH ARGYLE contre Ipswich Town – 25 septembre

Le timing de la frappe de Whittaker avec son pied gauche après avoir roulé entre les défenseurs était doublement parfait. Son vainqueur à la 75e minute a propulsé Plymouth au-dessus de ses adversaires au sommet de la Ligue 1.

Rendez-vous ici pour voter sur EFL.com!

Sky Bet Ligue Deux

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Voici les nominés pour le prix Sky Bet League Two Goals of the Month de septembre



Ollie Clarke – Doncaster Rovers contre MANSFIELD TOWN – 3 septembre

Alors que le ballon se dirigeait vers lui, Clark ajusta ses pieds et tourna son corps pour l’adapter au plan de balancement de sa botte gauche. Ses calculs étaient aussi précis que sa superbe volée.

Jake Young – BRADFORD CITY contre Walsall – 3 septembre

De retour dans son Yorkshire natal, la frappe oblique de 20 mètres de Young n’avait rien d’extraordinaire. Un shimmy rapide pour se mettre en place a été suivi d’un obusier d’une botte droite dans le coin le plus haut.

Chris Hussey – Crawley Town contre STOCKPORT COUNTY – 13 septembre

Alignant un coup franc vers l’angle de la zone de 18 verges, Hussey savait que sa marge d’erreur sur un curleur à l’intérieur du premier poteau était minuscule. Le rythme et la précision qu’il a transmis ne laissent aucun doute.

Kyle Hurst – DONCASTER ROVERS contre Crawley Town – 24 septembre

Tout comme Hurst, 20 ans, a traversé cette saison, il a traversé le cœur de la défense de Crawley, bondissant de 50 mètres devant trois adversaires avant de rentrer à la maison avec une belle finition.

Rendez-vous ici pour voter sur EFL.com!