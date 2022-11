Sky Bet Championship, League One et League Two Goal of the Month votent pour octobre | Nouvelles du football

Le vote pour Sky Bet Championship, League One et League Two Goals of the Month est ouvert jusqu’au lundi 14 novembre à 17h.

Championnat Sky Bet

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Voici les nominés pour le prix Sky Bet Championship Goals of the Month d’octobre



Zian Flemming – Rotherham United contre MILLWALL – 5 octobre

Alors que Millwall déplaçait le ballon sur le terrain, Flemming recula sur la pointe des pieds pour le recevoir avant d’entrer dans l’espace qu’il avait libéré et de frapper un merveilleux pied gauche dans le coin supérieur.

Imran Louza – Blackpool contre WATFORD – 8 octobre

Les coups francs ne doivent pas être frappés avec une puissance fulgurante. La livraison à l’air paresseux de Louza a déguisé un virage et un plongeon astucieux alors que le ballon tournait sans effort sur le gardien de Blackpool, Chris Maxwell.

Ben Brereton Diaz – BLACKBURN ROVERS contre Sunderland – 18 octobre

L’attaque de Blackburn a semblé s’essouffler lorsque le ballon est sorti de la surface de réparation de Sunderland. Pas si. Brereton Diaz l’a suivi et l’a immédiatement conduit avec rythme et précision dans le coin le plus éloigné.

Gustavo Hamer – Stoke City contre COVENTRY CITY – 22 octobre

Les origines du but de Hamer étaient dans le pressing de Coventry et un une-deux lisse avec Kasey Palmer. Le reste était tout Hamer, sautant entre deux défenseurs et fouettant un tir dans le coin le plus éloigné.

Cliquez pour voter sur EFL.com !

Sky Bet Ligue 1

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Voici les nominés pour le prix Sky Bet League One Goals of the Month d’octobre



Kyle Edwards – IPSWICH TOWN contre Cambridge United – 4 octobre

Est ce qu’il? N’est-ce pas? Quelle était l’intention d’Edwards de tirer lorsqu’il a coupé à l’intérieur, lui seul le sait, mais on ne peut nier la majesté de sa frappe lorsqu’elle a trouvé le coin le plus éloigné.

Barry Bannan – SHEFFIELD WEDNESDAY contre Cheltenham Town – 8 octobre

Même si le gardien de Cheltenham, Luke Southwood, s’est senti bien placé alors que Bannan reculait son pied à 25 mètres du but, la force, la précision et le plongeon tardif du tir de l’Ecossais l’ont laissé impuissant.

Aaron Collins – BRISTOL ROVERS contre Plymouth Argyle – 22 octobre

L’intelligence et la compréhension des trois joueurs impliqués dans ce mouvement fluide et somptueux – Jordan Rossiter, Ryan Loft et le buteur Collins ont sous-tendu un tourbillon de mouvements et de films.

Bali Mumba – PLYMOUTH ARGYLE contre Exeter City – 31 octobre

Il est difficile d’exagérer la difficulté technique du tir de Mumba à 30 mètres, contrôlant la trajectoire de sorte qu’il ne s’élève pas à plus d’un pied du sol avant de se nicher dans le coin inférieur.

Cliquez pour voter sur EFL.com !

Sky Bet Ligue Deux

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Voici les nominés pour le prix Sky Bet League Two Goals of the Month d’octobre



Paul Smyth – Doncaster Rovers contre LEYTON ORIENT – 8 octobre

Il y avait du flair gymnastique et de la flexibilité à la fois dans la contorsion acrobatique de Smyth de son corps pour voler à la hauteur de la tête avec son dos au but et dans la célébration du saut périlleux qui a suivi.

Nathan Moriah-Welsh – Crawley Town vs NEWPORT COUNTY – 15 octobre

Moriah-Welsh n’a pas hésité lorsque le ballon lui est parvenu à 25 mètres du but. Une touche l’a parfaitement amorti devant lui et un bruissement de sa botte droite l’a envoyé dans le filet.

Theo Archibald – Carlisle United contre LEYTON ORIENT – 22 octobre

C’était presque comme si Archibald s’attendait à ce que Jon Mellish de Carlisle glisse, tant la trigonométrie avec laquelle il a calculé l’angle et la trajectoire exacts que sa puce parfaite devait prendre était rapide.

Ethan Galbraith – Hartlepool United contre SALFORD CITY – 25 octobre

Ce n’est pas seulement la puissance que Galbraith a conférée à son tir, mais l’angle de son vol à l’intérieur du filet de l’autre côté, qui a battu le plongeon désespéré du gardien de Hartlepool, Ben Killip.

Cliquez pour voter sur EFL.com !‘