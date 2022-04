Sky apportera l’application Sky Go à Apple TV Box dans les mois à venir

Au cas où vous l’auriez manqué, fournisseur britannique de télévision par satellite premium Sky a annoncé à la fin de l’année dernière qu’il apporterait enfin l’application Sky Go aux appareils Apple TVpermettant aux abonnés de Sky TV d’accéder pour la première fois à Sky TV en direct et à la demande via leur décodeur Apple TV après avoir ajouté Apple TV+ aux produits Sky Glass et Sky Q en décembre.

L’année dernière, Sky a déclaré que l’application Sky Go pour Apple TV serait lancée « dans la première moitié de 2022 », l’application donnant aux abonnés de Sky TV la possibilité de regarder du contenu autour de chez eux dans des pièces qui n’ont pas de Sky câblé ou un boîtier Wi-Fi Sky Q, mais un décodeur Apple TV.

Sky Go tel qu’il est est disponible sur le Web et via l’application Sky Go pour iPhone et iPad, offrant aux utilisateurs la possibilité de regarder la télévision en direct, d’accéder à des émissions enregistrées sur leur boîtier Sky Q et de regarder le contenu de rattrapage des chaînes Sky ou d’autres diffuseurs. tels que la BBC, ITV, Channel 4, TLC et Comedy Central pour n’en nommer que quelques-uns.

Sky n’a pas encore fourni de détails sur les capacités de la nouvelle application Sky Go pour Apple TV, mais vraisemblablement, la fonctionnalité sera similaire aux applications existantes disponibles pour PlayStation et Xbox qui obligent les utilisateurs à avoir un compte Sky avec Sky Go Extra pour regarder Émissions de télévision et films.

La date de sortie exacte de la nouvelle application Sky Go pour Apple TV est inconnue, cependant, une sortie « dans la première moitié de 2022 » signifierait que l’application devrait être lancée avant juillet.

