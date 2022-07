Sky apporte l’application Sky Go sur Apple TV

Le fournisseur britannique de télévision par satellite premium Sky a tenu sa promesse d’apporter l’application Sky Go à Apple TV après avoir ajouté Apple TV+ aux produits Sky Glass et Sky Q en décembreavec les abonnés Sky Q Multiscreen ou Sky Glass Whole Home désormais capables de diffuser plus d’une centaine de chaînes en direct ou à la demande.

La sortie d’aujourd’hui de l’application Sky Go sur les appareils Apple TV permettra aux abonnés de Sky TV de regarder plus facilement du contenu autour de leur domicile dans des pièces qui ne disposent pas d’un Sky câblé ou d’un boîtier Wi-Fi Sky Q.

Semblable à l’expérience du décodeur Sky, l’application Sky Go pour Apple TV permet aux utilisateurs de rechercher du contenu en direct ou à la demande via le guide TV, d’accéder aux coffrets Sky Cinema et Sky et de voir ce qui est programmé pour être diffusé sur le jours à venir dans le planificateur.

Sky Go est disponible maintenant gratuitement depuis l’App Store.

