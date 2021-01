SKY apporte des fusillades, des poursuites de vaisseaux spatiaux et des extraterrestres pour rivaliser avec Star Wars dans le premier regard explosif d’Intergalactic.

Le tout nouveau drame Sky Original se déroule dans l’espace, et la première bande-annonce suit Ash Harper (Savannah Steyn), un jeune flic et pilote galactique condamné à tort pour un crime de trahison.

Elle est exilée dans une colonie carcérale éloignée, sa brillante carrière en lambeaux.

Mais ensuite, ses camarades condamnés se libèrent et partent en fuite à travers une galaxie lointaine, menant à une quête de liberté, avec beaucoup d’action et d’aventure.

La bande-annonce voit les condamnés prendre le contrôle du navire avec le chef disant: « Je tuerai tous ceux qui se dressent sur mon chemin. »

Alors qu’une version ralentie de Queen hit Don’t Stop Me Now joue, elle est alors vue en train de tirer sur un homme avant de se faire dire: « Vous avez tiré sur le pilote, vous nous avez dit de ne pas tirer sur le pilote. »

À un autre moment, Ash est vu en train de dire à quelqu’un: « Je suis sous couverture avec un groupe de condamnés en fuite. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle était une espionne, elle répond: « Quelque chose comme ça. »

Eleanor Tomlinson de Poldark est alors vue arborant des cheveux tressés et brandissant un gros pistolet comme un mulet de drogue appelé Candy.

Elle déclare: « Nous ne nous cachons pas » avant de lancer l’une des nombreuses attaques au pistolet vues dans la bande-annonce bourrée d’action.

La série en huit parties met en vedette une distribution d’ensemble comprenant Eleanor, This is England’s Thomas Turgoose, Sex Education’s Sharon Duncan-Brewster et Peaky Blinders star Natasha O’Keeffe.

Eleanor a précédemment déclaré à propos de son rôle dans la série: «Je suis très excitée de sauter des années dans le futur pour endosser le rôle de Candy, la mule de la drogue de la planète Skov.

« Maintenant, ce n’est pas quelque chose que vous entendez tous les jours! Je suis depuis longtemps fan de Thomas Turgoose et sans parler du formidable Kieron Hawkes à la tête des scripts de Julie Gearey. »

Intergalactic arrive bientôt sur Sky 1.