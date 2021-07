Sky annonce un remaniement télévisé majeur avec la suppression de Sky One et le lancement de deux nouvelles chaînes

SKY a annoncé un bouleversement télévisé majeur alors que Sky One est supprimé et que deux nouvelles chaînes sont lancées.

Sky One a été lancé à l’origine en 1982, mais après près de 40 ans, il est remplacé par une nouvelle chaîne, Sky Showcase.

Sky a annoncé un bouleversement majeur avec la suppression de Sky One après près de 40 ans[/caption]

La chaîne – qui abritait récemment le spécial Friends Reunion – sera remplacée par Sky Showcase[/caption]

Le créneau 106 de Sky One sera repris par Sky Showcase, une chaîne uniquement linéaire qui « organisera une sélection des meilleures émissions de télévision du portefeuille de marques de divertissement de Sky ».

Il sera rejoint par Sky Max – une chaîne et un service à la demande – qui sera le nouveau foyer des drames et du divertissement Sky Original.

Sky Showcase présentera des émissions de tout le portefeuille de Sky, notamment Sky Witness, Sky Documentaries, Sky Crime, Sky Nature, Sky Arts, Sky Max, Sky Comedy, Sky History, Sky Kids, SyFy et E!

Les temps forts de Sky Cinema et Sky Sports feront également partie de sa programmation.

« Je pense qu’il est temps pour une réinitialisation »

Pendant ce temps, le lancement de Sky Max coïncidera avec le retour de Never Mind the Buzzcocks, The Russell Howard Hour et DC Superheroes.

Les chaînes seront disponibles pour les clients de Sky à partir du mercredi 1er septembre sans frais supplémentaires.

Le directeur des programmes de Sky pour le Royaume-Uni et l’Irlande, Jamie Morris, a déclaré: « Sky One a eu une année brillante, de A Discovery of Witches au début de l’année à Flight Attendant à la Friends Reunion, nous savons donc que c’est en termes de contenu de santé grossier – mais Je pense qu’il est temps pour une réinitialisation.

Il a ajouté à Horaires de la radio: « Sky One signifie beaucoup de choses pour beaucoup de gens et nous ne voulions pas changer ce que cela signifiait, nous avons en quelque sorte senti que nous voulions aller dans cette nouvelle direction.





« Nous voulons juste être très clairs pour nos clients et permettre à ces très gros contenus d’être plus faciles que jamais à trouver et nous pensons que Sky Showcase, assis côte à côte avec le reste du contenu clé, fera briller ces émissions encore plus . «

Quant à Sky Max, il a dit Variété: « Ce sera vraiment un raccourci pour ‘divertissement à succès’, que ce soit dans les originaux britanniques… ou dans les drames américains. »

Ce sera différent de Sky Atlantic, qu’il a décrit comme « le foyer des drames premium américains, comme dans les drames pour adultes vraiment moelleux ».

Cela inclut le drame à succès Gangs of London, tandis que le contenu de Sky Max sera « vraiment de qualité supérieure mais le divertissement en son cœur ».

Une autre nouvelle chaîne, Sky Max, sera également lancée le 1er septembre[/caption]

Sky Showcase et Sky Max seront lancés le mercredi 1er septembre.