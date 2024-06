Sky Allemagne : l’Italie opte pour Hummels, « l’option la plus probable »

Le contrat de Mats Hummels avec le Borussia Dortmund se termine ce mois-ci et les signes suggèrent actuellement qu’il partira, l’AC Milan étant intéressé.

Selon les dernières nouvelles de Ciel Allemagne, les signes pointent clairement vers le départ de Hummels qui n’envisagerait de renouveler son contrat avec Dortmund que s’ils limogeaient l’entraîneur-chef Edin Terzic. Le joueur de 35 ans l’a communiqué en interne.

La relation entre Terzic et Hummels est tendue car le défenseur central fait partie des joueurs du BVB qui ont « remis en question à plusieurs reprises la tactique de l’entraîneur dans le passé ». Dans une interview accordée à SportBild, le champion du monde 2014 a également critiqué publiquement Terzic avant la finale de la Ligue des champions.

Sky déclare que Terzic continuera à entraîner l’équipe la saison prochaine même si aucune discussion n’a eu lieu sur la prolongation de son contrat, ce qui signifierait qu’il entrerait dans la dernière année de son contrat, ce qui est rare pour les entraîneurs.

Les discussions internes sur l’avenir de Terzic au-delà de 2024-25 n’auront lieu que vers la fin de la première moitié de la saison, par la nouvelle équipe dirigeante dirigée par le directeur sportif Lars Ricken. Tout ça pousse Hummels vers la porte de sortie.

Si le joueur de 35 ans quitte le club cet été, un transfert en MLS ou en Arabie Saoudite n’est pas une option pour lui. Hummels préfère rester en Europe afin de pouvoir rester proche de sa famille et de son fils, et un déménagement en Italie est l’option la plus probable, Milan étant le seul club mentionné comme intéressé.