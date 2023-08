Sky a porté un coup dur en perdant les droits de la légendaire cérémonie de remise des prix après 20 ans

SKY a perdu les droits de couverture britannique de la célèbre cérémonie de remise des prix après deux décennies.

Après une couverture de 20 ans d’hébergement du bash de Los Angeles, le géant de la télévision payante appartenant à Comcast a renoncé aux droits de diffusion du programme emblématique de récompenses cinématographiques au Royaume-Uni.

AFP

choc de l’obturateur

Les fans britanniques ne pourront plus regarder la couverture des Oscars sur la chaîne britannique.

La raison du retrait de Sky des Oscars est inconnue.

Mais cela pourrait être lié à un certain nombre de facteurs, dont l’un est que tous les réseaux de médias souffrent du marasme macroéconomique.

Les diffuseurs connaissent actuellement un ralentissement et cherchent des moyens de réduire leurs coûts.

Cependant, comme indiqué sur Deadline, on pense que le détenteur des droits Disney est sur le point de conclure un accord avec un nouvel acheteur britannique.

Il y a donc peut-être encore de l’espoir pour les fans britanniques des Oscars.

Sky a acquis les droits de la BBC il y a plus de 20 ans.

L’audience britannique des Oscars a chuté ces dernières années, correspondant aux chiffres américains, avec environ 35 000 spectateurs en direct sur la principale chaîne Sky Cinema cette année, contre près de 60 000 en 2022.

Le réseau a combattu la BBC pour les droits de couverture pendant environ 5 ans jusqu’à les obtenir en 2004.

Les Oscars ont été diffusés plus récemment sur quatre chaînes : une chaîne dédiée aux Oscars Sky Cinema, Sky Showcase, Sky Arts et Sky News, ainsi que le service de streaming Now TV.

La couverture durait généralement de 23 heures GMT, lorsque le tapis rouge arrive, à 5 heures GMT.

La cérémonie de l’année dernière est devenue virale pour toutes les mauvaises raisons, après que Will Smith ait « giflé » le comédien Chris Rock pour avoir insulté sa femme, Jada Pinkett Smith.

AFP