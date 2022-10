SKorea dit que le missile a mal fonctionné et est tombé pendant l’exercice

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Un missile balistique sud-coréen a mal fonctionné et est tombé sur terre lors d’un exercice de tir réel avec les États-Unis, le bruit de l’explosion et l’incendie qui a suivi ont déclenché la panique parmi les habitants de la ville côtière de Gangneung.

Ils craignaient une attaque d’une Corée du Nord de plus en plus hostile.

L’état-major interarmées sud-coréen a déclaré mercredi que personne n’avait été blessé dans l’accident de mardi soir. Il a déclaré que l’armée enquêtait sur les raisons du dysfonctionnement du missile Hyunmoo-2. Il n’a pas précisé immédiatement où le missile a atterri.

L’armée a reconnu l’accident quelques heures après que des internautes ont publié des vidéos montrant une boule de feu orange émergeant d’une zone qu’ils ont décrite comme proche d’une base aérienne de Gangneung.

L’exercice de tir réel a eu lieu quelques heures après que la Corée du Nord a fait voler un missile balistique à capacité nucléaire qui a traversé le Japon lors de sa démonstration d’armes la plus provocante depuis des années. Le lancement de mardi a prolongé un nombre record de lancements nord-coréens cette année alors que le pays s’efforce de développer un arsenal nucléaire à part entière capable de menacer le continent américain et ses alliés dans le but d’arracher des concessions à ces pays.

Les chefs d’état-major interarmées ont déclaré que les militaires sud-coréen et américain avaient tiré avec succès un total de quatre missiles de systèmes de missiles tactiques de l’armée au cours de l’exercice qui, selon lui, visait à démontrer ses capacités de frappe de précision contre le Nord.

Plus tôt mardi, les alliés ont lancé des avions de combat qui ont tiré des armes sur une cible au large de la côte ouest de la Corée du Sud dans une autre démonstration de force.

Kim Tong-hyung, Associated Press