Skiplagging peut vous offrir une meilleure offre sur les billets d’avion – si vous êtes prêt à prendre le risque

Coût de la vie4:43Ce hack de voyage vous fera économiser de l’argent – ​​si vous êtes prêt à prendre le risque

Jesse Collier essayait d’économiser un peu d’argent lorsqu’elle a essayé une astuce de voyage connue sous le nom de skiplagging.

Au lieu de réserver un vol direct vers leur destination, les voyageurs en retard réservent des vols moins chers sur des itinéraires plus longs qui incluent une escale à l’aéroport de leur choix. Ils débarquent ensuite pendant la correspondance sans effectuer le voyage complet.

« Vous vous en tenez en quelque sorte aux compagnies aériennes par lesquelles beaucoup de gens ont l’impression d’avoir été arnaqués… ou qu’ils ont payé trop cher », a déclaré Collier, un vlogger de voyage sur YouTube.

Les fans du skiplagging disent que c’est un moyen astucieux d’économiser de l’argent, mais les compagnies aériennes détestent ça. La plupart des transporteurs, dont Air Canada et Westjet, interdisent cette pratique dans leurs conditions de service. Le mois dernier, American Airlines a poursuivi Skiplagged, un service de réservation en ligne cela facilite la recherche de ce que l’on appelle les « tarifs urbains cachés ».

Même si cela peut représenter une opportunité d’économiser de l’argent, ce n’est pas sans risques.

Collier, basée à Los Angeles, avait prévu une semaine à New York en 2019. Son itinéraire comprenait un vol de la ville californienne à Buffalo, dans l’État de New York, avec une correspondance à Newark, dans le New Jersey, son escale prévue. Elle dit que cela lui a coûté 200 $ US de moins qu’un vol direct.

Les fans de skiplagging suggèrent d’utiliser des bagages à main lors d’un vol dans une ville cachée, car les bagages enregistrés seront envoyés à la destination finale. (Chris Young/La Presse Canadienne)

Mais juste avant qu’elle embarque, les ennuis ont commencé. On lui a dit qu’elle devrait enregistrer ses bagages à main. La première règle du skiplagging ? Pas de bagage enregistré (il est envoyé à la destination finale).

« Je leur ai demandé s’ils pouvaient l’envoyer à Newark, et ils ont immédiatement arrêté », a-t-elle déclaré à la chaîne CBC. Coût de la vie.

« Avant de pouvoir réaliser ce qui s’était passé, mon sac était hors de vue. Alors j’ai pris l’avion et j’ai passé ce vol de cinq heures à penser : « Qu’est-ce que je vais faire ? Est-ce que je suis mon sac jusqu’à Buffalo ? » «

Prix ​​compétitifs sur les itinéraires populaires

La billetterie des villes cachées existe depuis des décennies, mais elle a attiré l’attention ces dernières années en raison des services qui en font la promotion et de la hausse du coût de la vie.

En plus de sauter les bagages enregistrés, les voyageurs ayant l’intention de sauter une partie de leur vol avec billet doivent acheter deux tarifs aller simple – les compagnies aériennes peuvent annuler un vol retour s’ils manquent une étape antérieure de leur voyage.

« Si vous voyagez quelque part à l’étranger, surtout si vous faites un voyage long-courrier et que vous êtes en mesure de gagner plusieurs centaines de dollars ou plus, ces économies peuvent être intéressantes », a déclaré Henry Harteveldt, analyste du secteur du voyage chez Atmosphere. Groupe de recherche à San Francisco.

« Je comprends certainement pourquoi les gens veulent économiser de l’argent, mais vous escroquez la compagnie aérienne et vous ne rendez pas service aux autres voyageurs lorsque vous réservez ces tarifs vers des villes cachées. »

Mon conseil en trois mots est le suivant : ne le faites pas. -Jesse Collier

Harteveldt affirme que la concurrence sur les prix est ce qui peut rendre les vols de correspondance moins chers que les alternatives directes.

Certaines compagnies aériennes ont un quasi-monopole sur certaines routes — disons de Vancouver à Toronto. Afin de concurrencer d’autres compagnies aériennes, un transporteur peut alors ajouter un deuxième tronçon à cette route, par exemple de Toronto à New York.

Étant donné qu’un certain nombre de compagnies aériennes desservent également Vancouver à New York, la compagnie aérienne proposera un prix plus bas et plus compétitif pour le voyage complet, tout en facturant un tarif plus élevé pour le premier tronçon en tant que vol direct.

« Vous n’entendrez jamais le mot ‘rationnel’ combiné avec l’expression ‘tarification des compagnies aériennes’, car les prix des compagnies aériennes ne sont pas ceux auxquels on pourrait s’attendre : ils ne sont pas basés uniquement sur la distance », a-t-il déclaré.

REGARDER | La billetterie aérienne est un « Far West », selon un analyste : Un expert explique le « Far West » de la vente de billets d’avion Lorsque des billets d’avion à prix réduit sont vendus par des voyagistes, des agences en ligne et les compagnies aériennes elles-mêmes, le consommateur doit déterminer quels points de vente sont réputés, a déclaré John Gradek, professeur à l’Université McGill.

Harteveldt affirme que les compagnies aériennes sont de plus en plus attentives aux passagers en retard – menaçant d’annuler leurs comptes de points de fidélisation, de leur refuser l’embarquement et même de leur interdire de voler – en raison du risque de perte de revenus.

« Cela signifie que non seulement la compagnie aérienne perd les revenus de ce client, mais qu’elle a peut-être perdu la vente du billet à un autre client qui avait l’intention de prendre ce vol », a-t-il déclaré.

Contre les conditions de service de voyage : les compagnies aériennes

Lorsqu’on leur a demandé de commenter le skiplagging, Air Canada et Westjet ont demandé Coût de la vie à leurs conditions d’utilisation respectives, tous deux notant que la pratique est « interdite ».

« La validité du billet est basée sur le respect de toutes les modalités et conditions du billet acheté, y compris le vol sur tous les segments de l’itinéraire », a déclaré par courriel un porte-parole d’Air Canada à CBC.

De plus, Westjet affirme suivre les passagers qui ne prennent pas de vol régulier « car cela a un impact sur la capacité des autres passagers à réserver des sièges sur ces vols en raison de correspondances manquées ».

Air Canada et Westjet affirment que l’émission de billets pour des villes cachées va à l’encontre des conditions de service acceptées par les passagers lorsqu’ils achètent un billet. (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

Dan Gellert, directeur de l’exploitation du site de voyage Skiplagged.com, affirme que même s’il existe un risque, il estime que les passagers ont le droit d’utiliser leurs billets comme bon leur semble.

« Ils ne prennent pas un vol pour lequel ils n’ont pas de billet. Ils ont un billet pour monter sur ce vol. Et ils devraient pouvoir faire ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré.

« Nous savons que les interdictions sont extrêmement, extrêmement rares…. En général, si les consommateurs sont intelligents dans leur approche, tout devrait bien se passer. »

Mais pour Collier, les économies ne valaient pas le stress.

« Mon conseil en trois mots est le suivant : ne le faites pas », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il existe de nombreuses autres façons intéressantes d’économiser de l’argent. »