‘Skip-the-Dishes of private events’ : Lancement d’une entreprise de chef à domicile dans l’Okanagan

Après plus de 10 ans de travail dans l’industrie de la restauration aux côtés des chefs de l’Okanagan, Jeremy Cummins savait que l’expérience culinaire ne se limitait pas à manger au restaurant.

Cummins et quatre autres de Kelowna ont décidé que l’Okanagan était une destination qui pourrait accueillir un type de concept clé en main de chef à domicile.

Pour ceux qui recherchent une expérience culinaire intime, ce serait aussi simple que d’aller sur Chezyou.net et de réserver un chef ou un événement pour leur occasion spéciale.

“Nous avons une base de données de chefs basés dans l’Okanagan, qui utilisent autant que possible la nourriture locale”, a expliqué Cummins. “L’entreprise desservira tout l’Okanagan, de Kelowna à Vernon, en passant par Revelstoke et Big White.”

L’entreprise vient d’être lancée en novembre, mais l’entreprise réserve déjà des événements. Bientôt, les profils de chefs seront disponibles, afin que les clients puissent rechercher différentes expériences culinaires dont ils pourraient avoir envie.

« Nous ferons également équipe avec des établissements vinicoles locaux. Par exemple, si vous aimez la cuisine de Crown and Thieves, vous pouvez réserver leur chef pour qu’il vienne faire un dîner accompagné de vins avec le vin et le chef de Crown and Thieves », a déclaré Cummins.

La disponibilité dépendra des chefs et de leurs horaires.

Cummins pense que le concept de chef à domicile est vraiment recherché dans l’Okanagan, mais savait que trouver un chef pour les anniversaires ou les fêtes de Noël n’était pas une tâche facile, et cela a cédé la place à un marché pour un type d’agent de réservation qui pourrait fournir ce service.

“Nous voulons être ce guichet unique pour les personnes souhaitant embaucher pour des événements”, a-t-il déclaré. “Nous nous considérons comme les Skip-the-Dishes des événements privés.”

Chez You, le chef Lucas Istace prépare le dîner pour une fête privée de 10 personnes à West Kelowna. (Chez vous/Soumis)

Cummins dit que Chez You fournit également des serveurs, des hôtes, du personnel de nettoyage et des sommeliers si le client souhaite organiser un événement plus important.

Ce concept n’a pas seulement attiré l’attention des clients, car les chefs locaux étaient également enthousiastes à l’idée. Chez You offre aux chefs une opportunité de type contrat, leur permettant de créer leur propre horaire et de travailler autant ou aussi peu qu’ils le souhaitent.

“Les chefs étaient également intéressés par la possibilité de créer leurs propres menus ainsi que de travailler en face à face avec les invités, ce qu’ils n’auraient peut-être pas lorsqu’ils travaillaient dans une cuisine de restaurant”, a déclaré Cummins.

Actuellement, il y a environ 25 chefs différents parmi lesquels choisir dans l’Okanagan et Chez You est toujours à la recherche de plus pour s’inscrire.

D’autres possibilités envisagées par l’entreprise sont d’aller au-delà du fait d’amener un chef à votre domicile, comme faire voyager un chef en vacances en famille vers des destinations comme le Mexique ou partir en retraite.

Le prix d’une expérience culinaire privée varie de 40 $ par personne pour un repas de tapas intime à quelque chose d’aussi extravagant que 250 $ par personne, pour un repas à quatre plats.

Né et élevé dans l’Okanagan, Chez You espère devenir national puis américain d’ici le printemps prochain.

