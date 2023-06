Skip Holtz des étalons nommé entraîneur de l’année 2023 de l’USFL

Menant les étalons de Birmingham à une place en séries éliminatoires avec le meilleur record de cette saison, l’entraîneur-chef Skip Holtz a été nommé entraîneur de l’année 2023 de l’USFL.

Après avoir entraîné au niveau collégial depuis 1987, Holtz a fait un saut dans les rangs professionnels pour la première fois l’an dernier. Dirigant les étalons vers un dossier de 9-1, il a remporté le championnat USFL 2022. En 2023, il a repris là où il s’était arrêté, guidant Birmingham vers un record de 8-2, le meilleur de la ligue.

Considéré comme un expert offensif et un maître motivateur, l’équipe de Holtz a récolté en moyenne 28,7 points par match cette saison, menant l’USFL en marquant par une large marge. Sous la tutelle de Holtz, le quart-arrière de Birmingham Alex McGough a établi un record de l’USFL moderne avec 25 touchés, a été nommé All-USFL et est l’un des meilleurs candidats au titre de MVP. Les Stallions entrent dans le championnat de la division sud de dimanche (19 h HE sur FOX et l’application FOX Sports) contre les New Orleans Breakers sur une séquence de cinq victoires consécutives, gagnant le droit d’accueillir un match éliminatoire de l’USFL à Birmingham pour la première fois en 38 années.

« Tous les huit de nos entraîneurs-chefs ont fait un travail remarquable cette année et méritent d’être honorés lors de la deuxième saison de l’USFL. Mais après avoir surmonté les blessures de début de saison à des joueurs clés et toujours mené les étalons de Birmingham au meilleur record de la ligue, Skip Holtz a mérité d’être nommé entraîneur USFL de l’année 2023 », a déclaré Daryl Johnston, président des opérations football. « Skip a créé une grande culture au sein de la famille des Stallions et sa capacité à motiver et à développer les joueurs est impressionnante. Son bilan après deux saisons régulières est un remarquable 17-3. Il n’est pas seulement un gagnant sur le terrain, mais il a été un ambassadeur exceptionnel. à nos fans. Skip fait partie intégrante du succès de l’USFL, et nous lui sommes reconnaissants de croire en notre mission d’offrir un football de qualité à nos fans. »

La Ligue a également décerné l’entraîneur adjoint de l’année 2023 de l’USFL au coordinateur défensif des Maulers de Pittsburgh, Jarren Horton. Entraîneur depuis 2015, Horton en est à sa deuxième saison à la tête de l’une des défenses les plus redoutées de l’USFL. Avec trois Maulers nommés dans la défense All-USFL à 11 joueurs, l’unité de Horton cette saison a été première pour les verges autorisées par match (257,4) et les plats à emporter (20), et deuxième pour les points autorisés par match (17,2). La défense a aidé Pittsburgh à obtenir sa première place en séries éliminatoires de l’histoire de la franchise. Les Maulers affronteront les Panthers du Michigan lors du championnat de la division nord samedi (20 h HE sur NBC et Peacock) à Canton.

Cette saison marque la première fois que l’USFL honore un entraîneur adjoint de l’année.

« Nous savons à quel point tous les membres du personnel d’entraîneurs sont précieux pour le succès d’une équipe, nous avons donc pensé qu’il était important d’ajouter ce prix en 2023 », a déclaré Johnston. « Nous sommes fiers d’honorer l’entraîneur Jarren Horton en tant que premier récipiendaire de l’entraîneur adjoint de l’année de l’USFL. Jarren a fait un travail remarquable au cours des deux dernières saisons en tant que coordinateur défensif des Maulers de Pittsburgh. En 2023, sa défense a mené ou était proche de la top dans presque toutes les catégories statistiques. Nous défions nos entraîneurs de faire ressortir le meilleur de leurs joueurs et Jarren a accompli cet exploit puisque trois Maulers ont été nommés All-USFL Defence. Nous sommes fiers d’avoir Jarren dans la famille USFL.

Les deux entraîneurs primés sont issus de familles de football – Skip est le fils du légendaire entraîneur de Notre Dame Lou Holtz, tandis que Jarren est le fils de l’actuel entraîneur-chef des Pittsburgh Maulers Ray Horton. Les deux s’entraîneront ce week-end dans l’espoir de s’affronter lors du match de championnat de l’USFL (1er juillet, 20 h HE sur NBC et Peacock) à Canton.

