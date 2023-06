Skip Bayless réfléchit fièrement à sa course «incontestée» avec Shannon Sharpe

Skip Bayless a un nouveau moment le plus fier de ses près de sept ans à « Undisputed » – la façon dont l’émission de mardi s’est terminée par un adieu émouvant de Shannon Sharpe, sa co-animatrice tout au long de l’histoire de l’émission.

« J’étais tellement fier de ce que Shannon et moi avions accompli ensemble contre une si longue cote », a déclaré Bayless.

Skip Bayless discute du départ de Shannon Sharpe de « Undisputed »

Bayless n’avait que de bons souvenirs des milliers d’heures que lui et Sharpe ont passées à débattre au studio FOX Sports 1 à Los Angeles à la télévision nationale en direct.

« Quelle course nous avons eu ensemble, près de sept ans », a déclaré Bayless dans le dernier épisode de son podcast, « The Skip Bayless Show ». « Cela représente près de 4 300 heures d’antenne en direct, assises l’une en face de l’autre à ce bureau de débat, se battant, riant, marchandant des paris sur des jeux. … Quand j’ai partagé ce chiffre avec ma femme, Ernestine, sa réponse a été : ‘Tu as dépensé plus plus de temps avec lui que vous n’en avez passé avec moi. Eh bien, pas tout à fait vrai. Mais c’était parfois le cas. Ce qui signifiait que d’une certaine manière, Shannon et moi étions une sorte de couple marié à la télévision. «

Bayless a déclaré que pendant toute la course du duo ensemble, il n’avait pas regardé un seul événement sportif d’une quelconque ampleur sans penser à ce que Sharpe dirait du résultat de ce match et comment cela affecterait la prochaine émission « Undisputed ».

Il a ensuite rappelé comment il avait atterri à FOX Sports et lancé « Undisputed » avec Sharpe, retraçant son parcours jusqu’à ses premières incursions dans le débat télévisé à ESPN avec « Cold Pizza » et plus tard « First Take ».

Skip revient sur sa toute première rencontre avec Shannon

En 2016, lorsque Stephen A. Smith a dû manquer quelques émissions une semaine à « First Take », Sharpe était son remplaçant. Bayless a commencé à avoir une idée de travailler avec l’ailier serré du Temple de la renommée, et selon ses mots, cela « s’est plutôt bien passé ».

Après avoir quitté ESPN, Bayless et ses nouveaux patrons de FOX Sports ont commencé à envisager l’idée de faire de Sharpe un partenaire de débat à plein temps.

« J’ai commencé à penser à moi contre un membre du Temple de la renommée de la NFL, au lieu d’un simple collègue journaliste », se souvient Bayless. « J’ai commencé à aimer ça, et nous avons plongé. Lors de notre première réunion du personnel, Shannon a dit au groupe qu’il voulait devenir le premier ex-athlète à prouver qu’il pouvait parler de tous les sports à la télévision, pas seulement de celui qu’il pratiquait. Et Shannon a-t-elle jamais prouvé cela. »

C’est la capacité de Sharpe à le faire qui portait ce que Bayless considère comme l’un des plus grands atouts de Sharpe pendant son séjour à FS1 – son amour pour LeBron James.

« Comme vous le savez probablement maintenant, il aime vraiment, sincèrement, authentiquement LeBron James », a déclaré Bayless. « Il croit honnêtement et complètement et de tout cœur que LeBron James est le GOAT, comme le plus grand de tous les temps, éclipsant même Michael Jeffrey Jordan. … Parce que Shannon croyait tellement que LeBron était le meilleur de tous les temps, lui et moi avions l’or à la télévision. »

Un autre atout important que Sharpe a apporté à la table était son dédain pour les Cowboys de Dallas bien-aimés de Bayless, qui a fourni une autre source de friction qui pourrait être exploitée pour une grande télévision. Bayless estime « officieusement » que lui et Sharpe ont eu environ 9 764 débats Lebron-Jordan et 12 991 débats impliquant les Cowboys.

Skip Bayless réfléchit à son départ d’ESPN pour s’associer à Shannon à FS1

« Je dois admettre que Shannon en a remporté certains parce que je ne peux pas m’en empêcher », a déclaré Bayless. « Je n’ai aucune objectivité et parfois aucun sens quand il s’agit de mes Cowboys de Dallas, qui, soit dit en passant, se rendront jusqu’au premier match de championnat NFC auquel ils ont joué en 28 ans. Vous pouvez le réserver ici, maintenant . »

Mais Bayless a clairement indiqué à quel point ces débats lui manqueraient.

« Heck, je vais même manquer ce masque de chèvre qu’il portait après l’étrange et génial match de LeBron », a déclaré Bayless. « Mais la vérité est que ce que j’ai le plus aimé dans le fait de travailler avec Shannon était, et ce n’est pas rien, il s’est consacré au processus de préparation de » Undisputed « , tout comme il s’est consacré à jouer au football professionnel. »

Bayless a parlé avec admiration de la façon dont Sharpe se préparait toujours comme il le faisait tous les jours pour une émission qu’il appelait une « bête » qui devait être nourrie 49 semaines par an, cinq jours par semaine, 2,5 heures par jour, avec 10 sujets par spectacle.

« La plupart des débats sont gagnés la veille en faisant vos devoirs, vos recherches, en formulant votre argument », a déclaré Bayless. « Shannon s’est préparée durement, et à l’antenne, Shannon a concouru encore plus fort. Shannon n’a jamais pris un jour de maladie. Shannon n’était jamais, jamais en retard. Vous dites: » Oh, ce n’est pas grave. Non, c’est un gros problème pour moi. Être préparé et ponctuel est le ciment d’une émission télévisée réussie. Shannon s’est toujours préparée, toujours à l’heure, jour après jour après jour. »

Bayless a également loué la capacité de Sharpe à maintenir son énergie tout au long de chaque émission, rappelant les moments où il transpirait et avait besoin de se maquiller à partir de la quantité d’énergie qu’ils versaient dans chaque émission, ou des moments où Sharpe demandait même plus de climatisation pendant pauses publicitaires en raison de la quantité de chaleur qu’il avait accumulée.

« Si je peux me référer à Tim Duncan, Shaq l’appelait » The Big Fundamental « . Ce sont les grands principes fondamentaux de « Undisputed », l’essence de la télévision en direct – préparation, concentration et énergie extrême. J’ai trop d’énergie simplement parce que j’aime ça à tort. Mais Shannon aussi », a déclaré Bayless.

« Shannon Sharpe a travaillé dur chez Undisputed. J’aime Shannon Sharpe pour tout ce qu’il m’a donné. Je l’ai aimé pour ce que nous avons accompli. Je l’aime. Je l’aime pour avoir rendu possible une période très spéciale de ma carrière. »

Quant à l’avenir de « Undisputed », Bayless a fait référence à ses débuts et à ceux de Sharpe, lorsqu’il a affirmé que les critiques écriraient que la série ne durerait pas.

« J’ai des nouvelles pour vous. ‘Undisputed’ est bien vivant et dure depuis sept ans alors que nous attendons avec impatience notre huitième saison dans la NFL. Êtes-vous prêt pour le football ?

« Mon pote Shannon Sharpe va me manquer, et tout ce qu’il a fait pour moi et tout ce qu’il a apporté à ‘Undisputed’. Mais je ne peux pas attendre la suite. »