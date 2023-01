Skip Bayless reçoit un contrecoup pour un tweet suite à la blessure de Damar Hamlin

Ce type a dit beaucoup de BS pendant son temps en tant que tête parlante des médias sportifs, mais la nuit dernière, il a peut-être franchi la ligne qu’il ne pourra jamais revenir.

L’urgence médicale déchirante de Damar Hamlin lors du match de football du lundi soir d’hier soir a mis le monde du sport et au-delà à genoux. Malgré les spéculations qui ont immédiatement suivi la situation, nous savons maintenant que le joueur de 24 ans a subi un arrêt cardiaque alors qu’il se trouvait sur le terrain de jeu. Comme d’habitude, les mauvaises prises sur Twitter volaient à gauche et à droite et l’un des suspects les plus habituels a mis son pied dans la gorge de la pire façon possible (et cela en dit long pour lui).

Alors que Hamlin était étendu sur le sol en train de se battre pour sa vie, tandis que ses coéquipiers, ses entraîneurs et sa famille regardaient l’une des choses les plus traumatisantes dont ils aient jamais été témoins, Skip Bayless s’inquiétait de l’ampleur du match qui était probable (à le temps) à ne pas jouer. Qu’il suffise de dire que les gens, qui ont probablement longtemps détesté Bayless pour son parti pris absurde envers et contre certains joueurs, n’ont pas donné de coups de poing en étranglant l’hôte incontesté pour son insensibilité et son irrévérence.

Les gens se sont demandé à haute voix ce que la co-animatrice de Skip, Shannon Sharpe, aurait à dire non seulement sur Damar Hamlin, mais aussi sur le contrecoup que Bayless se mettait en ligne. Eh bien, ce matin, Sharpe n’est pas apparu dans l’émission et a laissé Skip se débrouiller tout seul. Pour tous ceux qui pensaient que Bayless allait présenter des excuses sincères et sincères, vous ne savez clairement pas à qui vous avez affaire…

