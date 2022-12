Skip Bayless manque de respect à Shannon Sharpe à propos de Tom Brady

Skip Bayless est un haineux de premier ordre et quiconque a entendu sa voix pendant plus de cinq minutes le comprend. Si vous comptez des points à la maison, vous pouvez en marquer un dans la colonne des coqueluches proches d’un ** qu’il a presque attrapé parce que Seigneur aie pitié Père céleste…

Shannon Sharpe est actuellement loué jusqu’à la nausée sur les réseaux sociaux et au-delà pour la retenue dont il a fait preuve hier sur Undisputed de FS1 face au tristement célèbre vitriol de Bayless. Au cours d’un segment où Sharpe, un ailier rapproché du Temple de la renommée, All-Pro et plusieurs vainqueurs du Super Bowl, déchirait Tom Brady et les terribles Buccaneers de Tampa Bay un nouveau trou n ° 2, Bayless, un dévot Tom Brady sack tickler, a réussi en poche.

Jalen Rose a bel et bien remis Skip à sa place il y a quelques années…

…tout comme Richard Sherman…

Skip Bayless n’a aucun problème à manquer de respect à ses pairs noirs. Enfer, encore plus tôt cette année, il a utilisé son podcast pour diffuser son ancien co-animateur et «frère» Stephen A. Smith à propos de bêtises enfantines. La violence n’est peut-être pas la réponse, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas divertissant et qu’un jour, quelqu’un va nous offrir l’un des divertissements les plus satisfaisants que nous ayons jamais eu.

Ne peut pas. Attendre.