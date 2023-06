Skip Bayless dit que Ja Morant a ignoré l’offre de parler à Lil Wayne

Maintenant que la saison NBA est terminée et que les Nuggets de Denver ont été sacrés champions, tous les regards se tournent vers le commissaire Adam Silver et la ballerine superstar des Memphis Grizzlies Ja Morant.

La deuxième fois que Morant a été surpris en train d’agiter une arme à feu sur Instagram, il a déçu, choqué, déconcerté et indigné le monde du basket-ball et pendant des semaines, la conversation a été: « Combien de matchs Adam Silver suspendra-t-il Ja Morant? » Avant le premier match de la finale de la NBA, Silver a déclaré publiquement qu’il ne perturberait pas la série la plus compétitive de la ligue avec des nouvelles de la suspension.

L’hôte incontesté de FS1, Skip Bayless, a profité de son podcast pour annoncer que Lil Wayne voulait désespérément parler à Ja de ses manigances avec des armes à feu et Ja l’a essentiellement laissé en lecture. Si quelqu’un pouvait comprendre ce que Ja traverse en ce moment, c’est Wayne. Il a passé près d’un an de sa vie de superstar derrière les barreaux de Rikers Island pour possession d’armes à feu et on pourrait dire que Ja a encore plus à perdre que Wayne. Devinez # 12 n’était pas intéressé par de bons conseils…

Silver pourrait annoncer la suspension de Ja littéralement à tout moment maintenant. La spéculation a été que Ja sera exilé de l’activité de l’équipe pendant au moins la moitié de la saison (41 matchs). D’autres ont fait valoir que la moitié de la saison est excessive étant donné que Ja n’a reçu qu’une suspension de 8 matchs pour gungate 1.0. Visiblement, ce brotha n’a tiré aucune leçon de son voyage au « centre de rééducation » qu’il aurait visité. Maintenant, Silver doit faire de lui un exemple.