Skip Bayless critiqué pour avoir traîné le fils de LeBron James, Bronny

Le journalisme sportif est dans un endroit vraiment bizarre en ce moment. Bien qu’il y ait évidemment encore des journalistes sérieux qui creusent profondément pour apporter aux lecteurs et aux téléspectateurs des informations et des idées, beaucoup de journalistes sportifs de haut niveau d’aujourd’hui se sont dégradés en têtes parlantes avec des prises chaudes soufflant de l’air chaud sur les ondes avec très peu d’intégrité ou de respect.

Entrez, Skip Bayless qui, aux côtés de son ancien partenaire de First Take Stephen A. Smith, pourrait être la figure la plus polarisante parmi le groupe susmentionné de professionnels du sport. Bayless déteste littéralement LeBron James depuis DEUX décennies et sur la base de son dernier épisode de doigts sur Twitter, son acte de troll pourrait bien s’étendre à la prochaine génération.

Le dunk auquel John Edward Bayless II fait référence est le bourrage monstre que LeBron James Jr. “Bronny” a lancé dans la vidéo ci-dessous.

Un putain de bon jeu d’un putain de bon basketteur qui n’a aussi que 17 ans. La plupart des gens raisonnables ne verraient que l’un des jeux les plus excitants du sport et se sentiraient peut-être un peu sentimentaux quant au fait que le joueur en question est la progéniture de l’un des GOAT de la NBA, mais pas de Bayless. “Pistolet à eau Pete” comme il a été baptisé par Jalen Rose d’ESPN en a profité pour frapper un enfant et les gens ne le sentaient PAS…

Même Kendrick Perkins d’ESPN a dû le faire savoir via les mots immortels du regretté grand Pimp C que Bayless était de sa poche…

Oh mais il y avait plus…

Beaucoup plus…

La calomnie était riche comme elle était implacable…

Les choses ont tellement mal tourné pour Bayless que les gens voulaient littéralement qu’il soit arrêté et inculpé…

Pas pour rien, LeBron a largement ignoré l’hôte incontesté pendant la majeure partie de sa carrière, mais il n’est peut-être pas celui dont Skip doit s’inquiéter parce que Savannah James ne joue pas cette merde.

Soyez en sécurité.