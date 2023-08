Skip Bayless annonce que Lil Wayne le rejoindra sur Undisputed

Après le départ soudain de Shannon Sharpe, Skip Bayless annonce que Lil Wayne le rejoindra chaque semaine sur UNDISPUTED.

Suivant le Finales NBA 2023 Shannon Sharpe a fait ses adieux à son rôle dans Undisputed de FS1. Après plusieurs éruptions à l’antenne avec Skip Bayless, il était temps de partir. Stephen A. Smith a ajouté qu’il savait que c’était fini une fois que le manque de respect avait commencé. Smith a également révélé que Shannon n’aurait aucun problème à trouver un emploi car ESPN est définitivement intéressé à l’embaucher. Du côté de FS1, Undisputed a annoncé une interruption avancée au milieu des rumeurs de lutte pour trouver un remplaçant à Shannon Sharpe. Avec ESPN licenciant la plupart de ses talents, le poste vacant de FS1 n’aurait pas pu arriver à un pire moment.

Hier, Skip Bayless a largué un « Skip Bomb » révélant que Lil Wayne rejoindra la famille Undisputed. Wayne le rejoindra tous les vendredis en studio au retour de l’émission. Pour ajouter un peu de piquant à l’annonce, il a également révélé que Weezy avait enregistré une nouvelle émission thématique pour l’émission. Si vous savez quelque chose sur Tunechi, vous savez qu’il aime le sport. De plus, il ne tolère aucun manque de respect. Les débats entre Weezy et Skip se dérouleront très bien ou extrêmement mal lorsque Skip deviendra impertinent. Compte tenu des antécédents de Skip, nous pouvons anticiper comment cela se terminera et ce sera une télévision incontournable.