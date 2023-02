Skint Tower of London obligée de débourser une somme exorbitante pour payer les nouveaux uniformes des Beefeaters pour King’s Coronation

Les Beefeaters de la tour de Londres obtiennent de nouveaux uniformes pour le couronnement du roi, mais les plans pour économiser de l’argent continuent de se défaire.

Les tentatives de réduction des prix des anciens ont dû être abandonnées, alors maintenant 400 000 £ seront dépensés en clobber frais.

Les Beefeaters reçoivent de nouveaux uniformes pour le couronnement du roi Crédit : Ross Kaniuk

Notre maquette de ce à quoi pourraient ressembler les nouveaux uniformes pour le couronnement de Charles

Les patrons avaient essayé d’adapter les uniformes rouges et bleus existants en décousant l’emblème EIIR de la reine et en cousant le CIIIR du roi dessus, mais le soleil avait décoloré le tissu et l’ancien lettrage apparaissait en dessous.

Les coutures sur un nouveau panneau de tissu ne correspondaient pas non plus au manteau délavé.

Même après qu’il a été décidé que de nouveaux uniformes étaient nécessaires, il y a eu des problèmes lorsque le Lord Chamberlain a rejeté à deux reprises le chiffre CIIIR du roi car le design était bancal.

Les 33 Beefeaters de la tour – qui portent toujours des tuniques montrant les coutures EIIR proéminentes de feu la reine arborant leur poitrine – recevront désormais une tunique rouge coûtant environ 8 000 £ chacune pour le couronnement et 66 bleues de tous les jours pour l’été et l’hiver à 2 000 £ chacune.

Une source a révélé que les tout nouveaux uniformes devraient être dévoilés ce mois-ci à temps pour le couronnement de Charles le 6 mai.

Ils ont dit : « C’est traditionnel depuis des siècles de changer quand il y a un nouveau monarque, mais cette fois, ça a été un cauchemar.

“Après trois ans de perte de revenus à cause de Covid, les patrons de la tour cherchaient désespérément à éviter d’avoir à payer 99 nouveaux uniformes.”

La Tour de Londres a refusé de commenter les difficultés rencontrées, mais a déclaré à propos des uniformes : “Nous ferons une annonce bientôt.”