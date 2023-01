Skinarink gagne beaucoup d’argent au box-office avec un petit budget

Certains observateurs de l’industrie du film indépendant l’ont vu très tôt comme un succès potentiel. Le co-producteur exécutif Jonathan Barkan, responsable des acquisitions chez Mutiny Pictures, a trouvé la bande-annonce “Skinamarink” sur Reddit fin 2021 et a pris le pari qu’elle surpasserait bon nombre de ses concurrents et résonnerait auprès des téléspectateurs.

“Skinarink” est centré sur deux enfants qui découvrent que leur père a disparu, ainsi que toutes les portes et fenêtres de la maison. Le film utilise des plans granuleux et difficiles à déchiffrer de murs, de meubles, d’écrans de télévision et de plafonds pour dépeindre l’étrangeté de la maison liminale abandonnée. Il ne montre pas les visages des personnages. Boule dit Vautour il voulait que le film se sente “comme si Satan réalisait un film et avait une IA pour le monter. Une IA ferait des choix étranges, comme:” Ouais, je vais juste tenir ce couloir de rien pendant un moment. “”

Selon les données de Comscore, le genre d’horreur a généré environ 700 millions de dollars de ventes de billets nationaux en 2022, soit moins de 10% des 7,5 milliards de dollars de ventes totales au box-office national. Une grande partie de ces ventes proviennent des films d’horreur les plus diffusés qui avaient des budgets compris entre 16 et 35 millions de dollars.

“Skinarink”, le premier long métrage du réalisateur canadien Kyle Edward Ball, a rapporté plus de 1,5 million de dollars au box-office en un peu plus d’une semaine après sa sortie, selon Comscore.

“Beaucoup de cinéastes qui font un film, que ce soit pour la première fois ou avec un très petit budget, essaient d’imiter… un style hollywoodien avec des gens devant la caméra qui parlent et jouent, et ils peuvent peut-être n’ont pas accès aux meilleurs acteurs ou au meilleur éclairage ou au meilleur équipement”, a déclaré Doke. “Cela ne ressemble pas tout à fait à ce qu’ils avaient dans leur tête.”

Il n’y a “vraiment aucun moyen de contourner un certain budget” dans tous les genres, bien que Ball ait pris des alternatives créatives aux conventions de tournage à coût élevé, selon Josh Doke, producteur exécutif de “Skinamarink” et directeur créatif de BayView Entertainment, qui acquis Mutiny Pictures.

Ball a utilisé sa maison d’enfance à Edmonton, en Alberta, comme décor du film et ses jouets d’enfance comme accessoires. Ball a réparti les 15 000 $ sur l’équipement, l’éclairage et les logiciels de montage de films, en plus des coûts du festival du film et de la documentation juridique. Il a également demandé des faveurs pour le casting et l’équipement, selon Barkan.

Ball a précédemment créé et sorti des courts métrages basés sur les cauchemars d’enfance des gens pour son Chaîne YouTube Bitesized Nightmares . La chaîne, qui compte plus de 11 400 abonnés, a enregistré quelques milliers de vues pour des courts métrages d’horreur de trois à cinq minutes, ainsi que pour son film d’une demi-heure “Heck”.

Alors que l’équipe de production a essayé de garder un couvercle sur le film après qu’il a été piraté et a déposé des démontages sur des sites illégaux, des extraits du film sont devenus viraux sur TikTok. #Skinarink compte désormais plus de 27 millions de vues sur la plateforme.

“Au départ, nous parlions d’une sortie en salles assez limitée via Shudder et IFC simplement parce qu’avec un film de sa taille, on ne connaît jamais l’intérêt, et obtenir une grande sortie en salles est toujours un défi”, a déclaré Doke. “Mais la boule de neige n’arrêtait pas de rouler sur la colline.”

Shudder et l’équipe de production du film ont convenu d’un accord de tous les droits, ce qui signifie que Shudder avait non seulement des droits de diffusion en continu, mais également des exclusivités sur les services de vidéo par abonnement et de vidéo à la carte. Ensuite, IFC Midnight a été amené à faire des projections théâtrales avant sa sortie exclusive sur Shudder.

“Une fois que nous avons vu l’incroyable réponse en ligne, nous savions que nous devions présenter ce film dans autant de salles que possible à l’échelle nationale”, a déclaré Arianna Bocco, présidente d’IFC Films et d’IFC Midnight, dans un communiqué. “Kyle a fait un film pour une nouvelle génération et a prouvé une fois de plus de quoi les films d’horreur et sa communauté sont capables même avec les plus petits budgets.”

Ce qui devait être de 10 à 20 projections a conduit à 692 salles, principalement dans les zones urbaines. Son premier week-end “Skinarink” a rapporté près de 900 000 $. Le week-end dernier, le film a atteint plus de 800 salles et a porté les ventes brutes au box-office à plus de 1,5 million de dollars, soit plus de 100 fois son budget.

“Faire un film pour 15 000 $, puis le sortir et obtenir ce niveau d’attention et cette large sortie en salles, et atteindre ce niveau de retour au box-office, est un exploit incroyablement rare”, a déclaré Doke.

–Sarah Whitten de CNBC a contribué à ce rapport.

Divulgation: NBCUniversal, la société mère de CNBC, est propriétaire de Rotten Tomatoes.