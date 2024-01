SKIN1004 Magasin phare / LMTLS

© Parc des Cygnes

Description textuelle fournie par les architectes. Situé au cœur animé de Myeong-dong, à Séoul, le magasin phare skin1004 apparaît comme une présence distinctive dans un paysage saturé de boutiques de soins de la peau. L’essence de cette différenciation réside dans une conception d’espace méticuleuse et créative, qui sert de pierre angulaire pour façonner l’identité unique de la marque et sa résonance auprès du public. En tant que pionnier du premier magasin phare hors ligne à Myeongdong, skin1004 embrasse le concept profond de « nature intacte », se libérant du cliché de la nature aux teintes vertes. Au lieu de cela, il présente un paysage nouvellement conçu, baigné de riches tons bruns et beiges inspirés de la nature vierge de Madagascar, entouré de rochers, de galets et de sable. La conception vise à offrir une expérience distincte en mélangeant divers paysages dans l’environnement urbain. Ce contraste intentionnel avec la ville animée à l’extérieur crée un espace captivant, suscitant la curiosité et offrant une évasion intrigante aux visiteurs.

La façade du magasin phare présente audacieusement une texture rocheuse intense, qui s’éloigne des vitrines en verre conventionnelles de Myeong-dong. L’intégration stratégique du métal en laiton dans l’entrée et les fenêtres incarne la philosophie moderne de la marque Skin1004, transformant des éléments bruts d’une nature intacte, symbolisés par les roches, en produits cosmétiques grâce à une technologie de pointe. Les fenêtres incurvées, les bancs en laiton et l’aménagement paysager soigneusement sélectionnés contribuent à la création d’un espace tridimensionnel, transcendant un simple motif bidimensionnel.

Le premier étage sert d’espace d’exposition reflétant la philosophie et l’identité de la marque, tandis que le deuxième étage abrite un salon et un espace de vente pour les tests de produits et les événements sociaux. Ces espaces sont intimement reliés par un vide, abritant une sculpture qui allie harmonieusement le concept de nature intacte à une esthétique moderne. En entrant dans les locaux par la façade extérieure en pierre, l’intérieur du premier étage simule un sentier de randonnée organique, réinterprétant le concept de nature intacte dans des tons bruns chauds rappelant les paysages désertiques et rocheux. Les visiteurs se promènent à travers des paysages de roseaux, rencontrent des vagues ondulantes, sont témoins de scènes naturelles sur les murs multimédias et ressentent la texture rugueuse des roches, offrant une expérience immersive de navigation à travers le thème de la « nature intacte ».

En montant l’escalier inspiré de la forêt de roseaux, les visiteurs découvrent un espace au deuxième étage où ils peuvent directement découvrir et acheter des produits cosmétiques. La sculpture rocheuse percutante du premier étage reste visuellement frappante à travers l’espace vide. L’éclairage lumineux monté au plafond du deuxième étage, tombant en cascade sur la sculpture rocheuse, maintient l’ambiance subtile de lumière naturelle sur les deux étages, améliorant ainsi l’atmosphère générale.