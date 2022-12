Skin cycling : les conseils d’une experte sur la tendance beauté TikTok

Après des vidéos de «slugging», où les gens se couvraient le visage de vaseline pour augmenter l’hydratation, et de «face-tapping», qui implique que des individus appliquent du ruban adhésif sur leur peau pendant la nuit pour prévenir les rides – une nouvelle tendance de soins de la peau est devenue virale sur TikTok.

Le « cycle de la peau » consiste à programmer l’utilisation de produits de soin de la peau sur plusieurs jours, en alternant les ingrédients utilisés, afin d’obtenir les meilleurs résultats, selon plusieurs vidéos sur le sujet. Le hashtag pour le cycle de la peau a amassé plus de 188 millions de vues sur TikTok.

La Dre Renée Beach, une dermatologue basée à Toronto, a déclaré à Your Morning Thursday de CTV que le cycle cutané est conçu pour que les gens utilisent des produits spécifiques certains jours.

“Les avantages sont vraiment la cohérence”, a-t-elle déclaré. Pour les personnes qui ont plusieurs produits qui ciblent différentes préoccupations, ne pas utiliser ces produits de manière fréquente et enrégimentée peut signifier que les meilleurs résultats ne sont pas obtenus, a déclaré Beach.

La tendance consiste à utiliser des produits quatre jours par semaine, en parcourant différents produits chaque jour, a déclaré Beach, et peut impliquer l’utilisation d’un exfoliant, d’un rétinoïde, puis de produits hydratants pour la réparation comme la niacinamide.

Un exemple de routine consisterait à utiliser un produit exfoliant la première nuit, puis à utiliser un produit rétinoïde pour l’exfoliation chimique pour le renouvellement des cellules de la peau la deuxième nuit, puis les produits hydratants les nuits trois et quatre.

Pour les peaux à tendance acnéique, le rétinoïde sur ordonnance est le produit le plus important du cycle, car il s’agit d’un dérivé de la vitamine A, a déclaré Beach. Elle recommande de faire tourner le produit rétinoïde trois nuits par semaine, en alternance tous les deux jours, et d’utiliser un produit à base de peroxyde de benzoyle trois autres jours en alternance.

Une nuit par semaine peut être une journée de “repos”, a déclaré Beach, suggérant que des améliorations devraient être constatées dans huit à 12 semaines.

Ceux qui ont la peau sensible devraient éviter les produits trop parfumés et certains ingrédients naturels, comme la camomille, a-t-elle déclaré. “Soyez plus doux avec les produits, peut-être en les utilisant tous les deux soirs”, a déclaré Beach.

Les personnes ayant la peau sèche bénéficieront de produits contenant de l’acide hyaluronique afin de conserver la barrière cutanée et de maintenir la barrière avant d’utiliser des produits plus durs comme les rétinoïdes qui favorisent le renouvellement cellulaire, a-t-elle déclaré.

Mais le cycle cutané peut provoquer une irritation si les produits sont surutilisés, a-t-elle déclaré. Les rétinoïdes ou les acides peuvent causer des problèmes aux personnes ayant la peau sensible, a-t-elle déclaré.

“Ce jour un à deux jours d’exfoliation consécutive pourrait entraîner des rougeurs, une sécheresse, une irritation et une desquamation et, dans les tons de peau plus profonds, une hyperpigmentation”, a-t-elle déclaré.



Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus