Skims fait appel aux stars de “White Lotus” Simona Tabasco et Bea Grannò pour une nouvelle campagne

Écrit par Jacqui Palumbo, CNN

Mia et Lucia, deux copines intrigantes de “White Lotus”, sont passées à leur prochain concert : une campagne de mode Skims.

La marque de shapewear et de vêtements de Kim Kardashian a fait appel aux acteurs italiens et amis réels Simona Tabasco et Bea Grannò pour modéliser des soutiens-gorge et des sous-vêtements en édition limitée dans sa prochaine boutique de la Saint-Valentin.

Kardashian a partagé la nouvelle le 23 janvier, postant sur Instagram : “J’ai regardé ‘The White Lotus’ et je devais avoir mes filles !””

Les photographies de la campagne, prises par l’artiste Donna Trope, montrent les acteurs basés à Naples dans une série d’ensembles de lingerie rose et noire. Dans une vidéo d’accompagnement, Tabasco regarde la caméra et chuchote à l’oreille de Grannò, tous deux en riant.

Le tournage marque la première campagne mondiale pour le duo dynamique, qui a joué des rôles de soutien en tant qu’escortes infiniment charmantes et sournoises dans la deuxième saison de l’émission d’anthologie HBO. Leurs personnages deviennent des épines aux côtés des invités titulaires du complexe White Lotus alors qu’ils recherchent des personnes à séduire (et à escroquer) dans le pittoresque avant-poste fictif de Sicile.

‘The White Lotus’ co-vedettes dans leur première grande campagne de mode. Crédit: Donna Tropé

“Être présenté dans une campagne de mode mondiale avec Beatrice qui célèbre l’amitié, les femmes et se sentir autonome et sexy dans son propre corps est tellement gratifiant”, a déclaré Tabasco dans un communiqué de presse de Skims.

Depuis la fin de la saison en décembre, le casting a fait un pas en avant avec style lors des grands défilés de mode. Les acteurs Theo James, Will Sharpe, Adam DiMarco, Sabrina Impacciatore et Tabasco ont tous été photographiés à la Fashion Week masculine de Milan plus tôt ce mois-ci, avec Tabasco et Impacciatore (qui jouait le directeur de l’hôtel Valentina) faisant des vagues pour leurs apparitions à la présentation de JW Anderson. Tabasco portait une robe grise dos nu étincelante de la marque, tandis qu’Impacciatore a opté pour une combinaison enflammée à imprimé coucher de soleil.

Suite à la sortie de la campagne Skims, le casting de Tabasco et Grannò a été rapidement applaudi en ligne. “Attraper les vedettes de The White Lotus S2 pour une campagne @skims ? C’est un génie du marketing”, a tweeté l’écrivain Sam Stryker à propos de Kardashian. La consultante en médias sociaux Rachel Karten a partagé des réflexions similaires sur Twitter, écrivant à propos de Skims : “Ils ont un budget et ils savent quoi en faire !”

Au printemps dernier, une précédente campagne Skims est devenue virale lorsqu’elle a réuni quatre anciens mannequins de Victoria’s Secret – Tyra Banks, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio et Candice Swanepoel – pour une séance photo.

Image : Tabasco et Grannò à Skims.