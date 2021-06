SKIMS de Kim Kardashian conçoit des vêtements de détente, plus pour Team USA

Kim Kardashian n’est peut-être pas une athlète olympique, mais elle fera partie de l’équipe américaine pour les Jeux de Tokyo.

Kardashian annoncé lundi dans des publications Instagram et Twitter que sa marque de vêtements SKIMS conçoit les sous-vêtements, vêtements de détente et pyjamas officiels pour les athlètes de l’équipe américaine participant aux Jeux olympiques de Tokyo. La marque, qui a été lancée en septembre 2019, vend des soutiens-gorge, des sous-vêtements, des vêtements de forme et divers articles de détente, notamment des pantalons de survêtement, des leggings et des t-shirts.

Kardashian a déclaré dans ses messages que le fait de côtoyer les rencontres d’athlétisme de Caitlyn Jenner en grandissant lui a donné une appréciation permanente des Jeux olympiques et de ce que les Jeux signifient pour les athlètes.

« Quand j’ai reçu l’appel invitant Skims à faire partie de l’équipe américaine, chaque moment que j’ai passé à admirer la force et l’énergie des Olympiens sur la touche a bouclé la boucle », a-t-elle écrit.

Cinq athlètes de l’équipe américaine ont modelé les vêtements officiels dans l’annonce de Kardashian : Alex Morgan de l’USWNT, le 400 mètres haies Dalilah Muhammad, la star de la WNBA A’ja Wilson, la nageuse longue distance Haley Anderson et le sprinter paralympique Scout Bassett.

« Je suis tellement fière de faire partie de cette campagne qui célèbre les athlètes féminines », a déclaré Wilson dans son propre post Instagram. « J’adore la collection de vêtements de nuit SKIMS conçue spécialement pour Team USA! »

Kardashian a déclaré que la marque publiera les articles que les athlètes portent à Tokyo sous forme de collection capsule sur son site Web à partir du 12 juillet. SKIMS rejoint les partenaires de longue date de Team USA, Nike et Ralph Lauren, en tant que fournisseurs officiels de vêtements pour les Jeux olympiques de Tokyo.

« La mission partagée et les valeurs d’autonomisation et d’inclusivité de SKIMS ont fait de la marque la solution idéale pour Team USA », a déclaré Peter Zeytoonjian, vice-président senior des produits de consommation chez US Olympic & Paralympic Properties, dans un communiqué.

