Skier s’est libéré après une avalanche et a tenté de sauver son fils. Deux heures plus tard, son fils est retrouvé mort.

Un chien de l’équipe de sauvetage, comme celui-ci, a trouvé le skieur plus de deux heures après l’avalanche. (AAron Ontiveroz/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images)

Un père et son fils sont allés skier à Breckenridge, CO samedi et ont été pris dans une avalanche.

Le père a réussi à se libérer et a appelé le 911, mais son fils a été retrouvé mort deux heures plus tard.

Les avalanches mortelles sont de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique.

Un père n’a pas pu aider à sauver son fils après que les deux ont été emportés dans une avalanche alors qu’ils skiaient à Breckenridge, Colorado.

Les deux avaient fait du ski hors-piste à quelque 3 535 m, quand, à 13h00, de la neige tassée a dévalé le flanc de la montagne, enterrant partiellement le père et enterrant complètement le fils, selon un rapport du Colorado Avalanche Information Center publié dimanche.

Le père a pu se libérer et a cherché son fils en vain. Il a déménagé pour trouver un service cellulaire et a appelé le 911, mais son fils a été retrouvé mort par un chien de sauvetage à 15h00 après l’arrivée des autorités, selon le rapport.

Le site de l’avalanche. (Centre d’information sur les avalanches du Colorado)

Les noms des deux skieurs n’ont pas été rendus publics, mais le Denver Post a identifié eux comme père et fils.

Le fils était l’un des deux à mourir cette saison dans une avalanche, selon le centre d’information.

Les accidents mortels d’avalanche dans le Colorado sont appelés à devenir plus fréquents dans le climat changeant, directeur du Colorado Avalanche Information Center Ethan Greene a déclaré à CBS en novembre, car il y a une plus grande fluctuation de température tout au long de la saison de ski, il y a donc plus d’événements de «pluie sur neige» même pendant les mois les plus froids de l’année, ce qui rend les avalanches plus probables.

Alors que les avalanches étaient courantes pendant une période de temps spécifique et étroite chaque année, elles se produisent maintenant tout au long de la saison, selon le rapport de CBS.