Alors que d’autres pistes de ski du monde entier ont souffert du coronavirus, Gulmarg connaît l’une de ses saisons les plus chargées. À la mi-mars, la station avait déjà attiré 160000 personnes, soit près de 10 fois plus que l’an dernier et bien plus que toute autre saison depuis au moins trois décennies.

Les skieurs les plus expérimentés préfèrent les pentes plus sauvages de la station, parcourant des kilomètres à travers les cèdres ensoleillés. Les skieurs les plus chanceux – ou les plus malchanceux, selon ce que vous pensez de la faune – peuvent tomber sur un léopard des neiges ou un ours brun en descendant.

Chaque année, Gulmarg, l’une des stations de ski les plus grandes et les plus hautes d’Asie, attire des milliers de skieurs, attirés par la poudreuse parfaite, des hôtels bon marché, des vues à couper le souffle et le sentiment d’une île de paix à l’intérieur d’un territoire souvent agité.

GULMARG, Cachemire – Alors qu’une douce chute de neige recouvrait tout ce qui l’entourait, Nihad Ashraf Khan, une étudiante enfermée pendant des mois à cause de la pandémie, a couru jusqu’à son grenier et a presque frénétiquement attrapé ses skis, bâtons, bottes et lunettes. – et s’est immédiatement dirigé vers l’Himalaya.

