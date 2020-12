Les Jaguars de Jacksonville organisent toutes sortes d’auditions pendant la semaine de Noël.

L’entraîneur Doug Marrone a déclaré mercredi que Gardner Minshew et Mike Glennon concourraient à l’entraînement pour le poste de titulaire contre Chicago.

Le propriétaire Shad Khan, quant à lui, devait interviewer l’analyste actuel d’ESPN Louis Riddick et l’ancien cadre de Houston Rick Smith pour le poste de directeur général de l’équipe mercredi. Khan a limogé Dave Caldwell à la fin du mois dernier et a fait de l’ancien cadre de San Francisco Trent Baalke le directeur général par intérim.

Riddick, qui a acquis une expérience de front office en tant que directeur du personnel professionnel pour les Eagles de Philadelphie (2010-13) et était un scout avec les Eagles et Washington avant cela, déjà interviewé pour les ouvertures de GM à Houston et Detroit. Smith, qui a passé une douzaine de saisons en tant que directeur général des Texans, a déjà rencontré Atlanta et devrait également interviewer Detroit.

Jacksonville (1-13) a sans doute l’ouverture de GM la plus attrayante de la ligue. Les Jaguars maîtrisent actuellement le choix n ° 1 du repêchage de la NFL en 2021, le quart-arrière vedette de Clemson, Trevor Lawrence, devrait choisir 10 autres choix et près de 100 millions de dollars en espace de plafond salarial.

Ils ont également la plus jeune équipe de la NFL, un groupe qui comprend des éléments clés dans le batteur de passes Josh Allen, le secondeur Myles Jack, le demi de coin CJ Henderson, le demi-offensif James Robinson et le receveur DJ Chark.

Ce qu’ils n’ont pas et n’ont pas eu depuis des décennies, c’est un quart-arrière de la franchise.

Jacksonville n’a pas réussi à en trouver un malgré l’utilisation des 10 meilleurs choix sur Byron Leftwich (2003), Blaine Gabbert (2011) et Blake Bortles (2014). Il a également gaspillé plus de 50 millions de dollars pour signer l’agent libre et ancien MVP du Super Bowl Nick Foles en 2019.

Caldwell et Marrone ont tenté une chance sur Minshew cette saison, mais le choix de sixième ronde de 2019 a montré plus de défauts que de flashs. Minshew a commencé les sept premiers matchs de Jacksonvilles en 2020, lançant 13 passes de touché et cinq interceptions, mais il a également pris 22 sacs.

Marrone s’est tourné vers la recrue Jake Luton à la semaine de congé, en partie à cause des difficultés de Minshews à faire descendre le ballon sur le terrain et en partie à cause d’une entorse du pouce sur sa main de lancer. Luton a fait trois départs, mais a fini par être mis sur le banc après une performance de quatre chiffres d’affaires contre Pittsburgh. Glennon l’a remplacé et a commencé trois matchs, une course qui s’est terminée après son quatrième roulement en six trimestres.

Minshew a regagné la place de départ la semaine dernière à Baltimore, mais a été limogé cinq fois et a raté plusieurs receveurs ouverts en profondeur.

Désormais, Marrone laissera Minshew et Glennon se disputer la place de départ contre les Bears (7-7).

Nous allons diviser les représentants et voir comment se déroule la pratique, a déclaré Marrone. «Nous avons une compétition en cours et nous verrons qui fait bien.

Marrone a également parlé à son équipe de toutes les spéculations concernant le tanking des deux derniers matchs et s’assurer que la franchise assure le premier choix du repêchage.

J’ai dit aux joueurs, nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Mais, bon, nous sommes ici aujourd’hui et notre travail est d’aller là-bas et de gagner, et c’est la meilleure chose que nous pouvons faire l’un pour l’autre », a déclaré Marrone. «Quand vous ne gagnez pas de matchs de football, il y aura beaucoup de discussions et vous devez comprendre cela.

C’est ce que nous nous sommes imposés. … Je comprends bien. Je n’ai pas vraiment de sentiment de toute façon. Je ne suis pas (coché). Je ne suis pas trop excité à ce sujet. Je suis concentré sur cette équipe, ces entraîneurs et j’essaie de gagner ce match.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL