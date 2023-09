Skid Row et Buckcherry annulent leur concert à Penticton en raison de problèmes de santé

Le prochain concert de Skid Row et Buckcherry, le 10 octobre à Penticton, a été annulé en raison de problèmes de santé du chanteur principal.

La tournée « The Gang’s All Here Tour » était prévue au Penticton Trade and Convention Centre.

Les autres arrêts de la troisième étape du Gang’s All Here Tour ont été repoussés à mars 2024.

Selon un message partagé sur la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), Skid Row a annoncé le changement : « En raison de notre plus grande préoccupation pour la santé et le bien-être de l’un des nôtres, le chanteur principal de Skid Row, Erik Grönwall. »

En mai, Skid Row a annulé plusieurs escales en Australie et au Japon en raison des symptômes grippaux de Grönwall à l’époque.

Grönwall a eu une bataille contre la leucémie lymphoblastique aiguë en 2021 et est sorti sans cancer après une greffe de moelle osseuse.

Toute personne ayant acheté des billets pour le spectacle de Penticton avec une carte de crédit verra son achat automatiquement annulé à partir du 20 septembre, et les personnes qui n’ont pas reçu de remboursement avant le 2 octobre doivent contacter la billetterie Valley First à SOEC-BoxOffice@penticton. Californie

Pour les achats en espèces et par carte de débit, les remboursements ne peuvent être effectués qu’en personne à la billetterie Valley First du SOEC du lundi au vendredi, à 10 h. à 16 heures, et tous les remboursements doivent être effectués avant le 1er décembre 2023.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : [email protected].

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui au bulletin d’information de Penticton Western News.

@PentictonNouvelles

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

ConcertsPenticton