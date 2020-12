Un tribunal norvégien a déclaré le double champion olympique de ski de fond Petter Northug coupable de graves infractions routières et de possession de stupéfiants et l’a condamné à sept mois de prison et à une interdiction de conduire à vie.

Le tribunal de district d’Oslo a déclaré dans sa décision de lundi que Northug, 34 ans, se mettait lui-même et les autres en danger en conduisant imprudemment et trop vite. Northug a été arrêté en août en Norvège après avoir conduit sa Jaguar à plus de 200 km / h (125 mph).

Le juge Ole Kristen Oeverberg a déclaré, particulièrement incriminant, que Northug avait filmé l’acte de conduite sur son téléphone portable. Une condamnation antérieure pour conduite en état d’ébriété en 2014 a également pesé sur le verdict du tribunal.

Il est aggravant que plusieurs films aient été tournés sur les infractions pour excès de vitesse qui, selon les propres explications de l’accusé, ont été montrées à des amis, a déclaré le juge, selon la chaîne publique norvégienne NRK.

Après avoir été arrêté pour excès de vitesse, la police a fouillé la maison de Northugs et a trouvé de la cocaïne. Northug a admis posséder de la cocaïne, excès de vitesse et conduite sous l’influence.

Le grand norvégien, qui a remporté deux médailles d’or aux Jeux olympiques de Vancouver 2010 et 13 fois champion du monde, a pris sa retraite du sport en 2018.

Il a dit qu’il avait accepté la peine de lundi et qu’il ne ferait pas appel.

Northug veut prendre la peine qu’il a reçue et passer à autre chose, a déclaré son avocat Halvard Helle aux journalistes après la décision du tribunal.

La peine est inconditionnelle, ce qui signifie que Northug doit purger une peine de prison.

En 2014, Northug a écrasé sa voiture en Norvège alors qu’il conduisait sous l’influence de l’alcool. Il a fui les lieux et s’est excusé plus tard pour l’incident au cours duquel un passager s’est cassé la clavicule.