Skepta : J’en ai marre du récit noir de James Bond

il y a 4 heures

Pour lire ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur Légende de la vidéo, Le rappeur Skepta explique pourquoi il veut créer des rôles pour des acteurs noirs

Le rappeur Skepta a déclaré qu’il avait décidé de créer un film sur un agent secret noir infiltré après “s’être lassé des discussions sur le rôle du James Bond noir”.

Parlant de son premier film, Tribal Mark, Skepta a déclaré à la BBC qu’il envisageait de créer un personnage anti-héros pour les acteurs noirs.

Connu comme l’un des pionniers de la musique grime britannique, c’est la première fois que l’artiste de 41 ans, de son vrai nom Joseph Olaitan Adenug, se lance dans la réalisation, la production et le théâtre de films.

Son nouveau court métrage suit le parcours d’un immigrant nigérian, Mark, qui s’installe à Londres lorsqu’il est enfant et s’adapte à une nouvelle culture et un nouveau mode de vie. Adolescent, il peine à s’intégrer et finit en prison pour possession d’arme à feu.

Avance rapide jusqu’à nos jours, et un Mark parfaitement adapté, joué par Skepta, mange des plats de base du dîner nigérian constitués d’igname pilée et de soupe Egusi.

Il se présente à la caméra comme : “Je m’appelle Mark. Tribal Mark”, faisant écho à la célèbre réplique : “Le nom est Bond. James Bond”.

Légende, Dans son premier film, Skepta joue le rôle de Tribal Mark, un tueur à gages qui travaille pour les services secrets noirs.

Parlant de l’inspiration derrière le film, Skepta dit qu’il s’agissait de la “dissociation d’un immigrant vivant au Royaume-Uni”, quelque chose auquel il a pu s’identifier.

Cependant, le musicien, né de parents nigérians et ayant grandi à Tottenham, au nord de Londres, n’a pas tardé à souligner qu’il ne s’agissait pas d’un biopic de sa vie.

“Je ne suis pas un tueur à gages comme Mark”, ajoute-t-il en plaisantant.

« James Bond plus complexe »

L’artiste grime a qualifié Tribal Mark de préquelle à sa vision d’un univers cinématographique plus large mettant en vedette des hommes noirs.

Il sera centré sur un “tueur à gages qui travaille pour les services secrets noirs” qui sera “un personnage anti-héros similaire à James Bond – mais plus complexe”.

Il a comparé son court métrage au film oscarisé de 2019, The Joker, qui raconte l’histoire de l’ennemi juré de Batman, affirmant que son film “nous montre comment et pourquoi Mark devient Tribal Mark”.

Légende, L’équipe derrière le film a déclaré qu’elle espérait que cela “encouragerait la compréhension culturelle et inspirerait la résilience chez les jeunes”.

“Cela n’aurait aucun sens si des tas d’acteurs blancs continuaient à demander à jouer Black Panther, parce qu’il est noir”, a-t-il déclaré.

L’agent 007, créé par le romancier Ian Fleming, a été récemment joué par Daniel Craig, après avoir été joué par des acteurs blancs depuis sa première apparition sur grand écran.

Depuis que Craig a confirmé son départ du rôle en avril 2020, les spéculations sur qui assumera le prochain rôle vont bon train, la question d’un acteur noir jouant Bond revient régulièrement.

Idris Elba était l’un des noms évoqués, mais il a récemment déclaré au Podcast SmartLess que les réactions racistes qu’il a reçues “ont rendu tout cela dégoûtant et rebutant”.

Source des images, Getty Images Légende, Les succès de Skepta incluent Shut Down, Greaze Mode, What Do You Mean et Waze

Créé par la propre société de production de Skepta, 1PLUS1, ce n’est pas la première fois que le rappeur montre sa philosophie DIY.

Son album Konnichiwa de 2016, qui a remporté le prix Mercury et présentait les chansons That’s Not Me, Shutdown et Man, a été entièrement enregistré dans sa chambre et commercialisé auprès des fans directement en ligne, sans tous les appareils de l’industrie musicale moderne.

Le musicien a depuis sorti un autre album en 2019, Ignorance is Bliss, et figurait sur le single Praise the Lord d’ASAP Rocky qui figurait sur le Billboard Hot 100.

Il avait précédemment déclaré à la BBC qu’Internet avait “donné beaucoup d’opportunités à des personnes qui ne sont pas faites pour les grandes entreprises”, ajoutant que “le bricolage est l’avenir”.

Dans le but de découvrir de nouveaux talents de l’industrie, Tribal Mark présente une distribution et une équipe de production composées à 90 % de minorités ethniques.

Légende, La plupart des acteurs et de l’équipe de production étaient issus de minorités ethniques

Au lendemain de Black Lives Matter, les grands studios se sont engagés à réexaminer leurs pratiques en matière de diversité. Cependant, un rapport récent d’Annenberg de l’USC ont constaté qu’ils ne parvenaient toujours pas à produire des films de personnes de couleur.

Jude Carmichael, qui joue le jeune Mark dans le film, a déclaré à la BBC qu’il espère que “le jeune public noir pourra voir des gens qui leur ressemblent et savoir que le film est authentique parce qu’il a été créé par des gens comme eux”.

Skepta dit que sa décision de se lancer dans le cinéma a été simple.

“Pendant si longtemps, je n’ai fait que des instantanés de trois minutes de chansons et de vidéos, mais je me suis dit : ‘Pourquoi n’essayons-nous pas d’étoffer cela ?'”, a-t-il déclaré à la BBC.

“Je veux essayer de raconter une histoire avec autant d’émotion réelle que possible”.

Il a ajouté que même si ses vidéoclips “sont de la super fiction”, son film est quelque chose que “tout le monde peut comprendre et auquel s’identifier”.

Le coproducteur du film, Adam Strawford, a déclaré que le film “en dira long à tous ceux qui ne sont pas nés au Royaume-Uni et qui ont dû s’adapter à la vie ici”.

Légende, Le film suit le parcours d’un immigrant nigérian qui s’installe à Londres

Se décrivant comme un « musicien avant tout », il n’est pas surprenant que son film contienne une nouvelle chanson, Diligent, tirée de son prochain album, Knife and Fork.

La chanson, précédemment intitulée Gas Me Up, a suscité la controverse après des allégations selon lesquelles son œuvre faisait référence à l’Holocauste car elle mettait en scène un groupe d’hommes au crâne rasé, dont l’un avait les mots “Gas Me Up” tatoués sur sa tête.

Skepta s’est depuis excusé et a reconnu le potentiel d’offense, mais n’a pas discuté davantage de la question lorsque la BBC lui a demandé.

Il a déclaré que l’une des principales inspirations de son nouvel album était la nourriture.

Légende, Skepta a déclaré que la nourriture était une grande partie de sa culture et qu’elle figurait en grande partie dans le nouveau court métrage.

Le décrivant comme l’un des éléments les plus constants de sa culture, Skepta a déclaré que son nouvel album parlait de “mon grand-père disant à ma mère que nous devons bien faire et manger avec un couteau et une fourchette”.

L’idée d’un couteau et d’une fourchette a amené mes parents loin, et maintenant je veux juste manger avec mes mains.”

La nourriture occupe également une place importante dans le film et est utilisée pour montrer comment Mark continue de se connecter avec sa culture.

Alors qu’il se tourne vers Hollywood, Skepta espère que sa nouvelle franchise cinématographique aura autant de succès que sa carrière musicale, et des plans sont déjà en cours pour le premier long métrage sur Tribal Mark.

“Nous réfléchissons déjà à la voiture qu’il conduit, à l’endroit où il mange, au nombre de langues qu’il parle et au costume qu’il porte. Nous nous y mettons vraiment.”