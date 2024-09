Skeleton Crew veut explorer une nouvelle ère de piraterie spatiale

Le prochain La Guerre des étoiles L’émission de télévision nous ramène à l’après-Le retour du Jedi réglage des goûts de Livre de Boba Fett, Ahsokaet Le Mandalorienque nous avons déjà vu à maintes reprises comme un endroit plutôt sans loi. Des chasseurs de primes qui se déchaînent, des forces de mercenaires privés comblant les lacunes que la Nouvelle République a du mal à combler, des chantiers navals entiers remplis de loyalistes impériaux détournant des hyperdrives comme s’ils étaient démodés. Mais bien que cela ait été en marge de ces autres histoires, Équipage squelette veut faire de cette résurgence pirate son principal adversaire pour ses jeunes héros.

« On parle tellement des pirates dans La Guerre des étoiles » Équipage squelette Le co-créateur Christopher Ford a déclaré Divertissement hebdomadaire dans un nouvel aperçu de la série à venir. « Les gens appelaient Han Solo un pirate et il disait : « Comment oses-tu ? » Et nous avons vu des pirates géniaux dans les séries animées. C’était donc quelque chose où les deux [executive producers] Dave Filoni et Jon Favreau étaient vraiment impatients de faire plus de trucs sur les pirates.

Nous avons vu quelques aperçus de ce qui se passe Équipage squelette signifie déjà cela, nous réintroduisant à Vane, le pirate Nikto de Marti Matulis qui est apparu dans Le Mandalorien saison 3, et une nouvelle équipe hétéroclite avec laquelle il travaille, dans les images diffusées à D23 cet été. Un nouveau regard donné à EW aujourd’hui a également révélé que l’équipe s’agrandit pour inclure Jaleel White dans le rôle d’un cyborg nommé Gunter. Mais pourquoi la piraterie est-elle si importante dans la série ? Eh bien, vous pouvez remercier l’absence d’Imperials pour cela.

« À l’époque où nous vivons, nous jouons avec cette notion de non-droit », a ajouté Ford. « L’Empire a disparu, et nous jouons donc avec une partie de la galaxie qui connaît une résurgence de la piraterie. »

Le monde criminel qui prospère face à un tumulte galactique plus large est depuis longtemps une chose La Guerre des étoiles. De Hondo Ohnaka qui fait le pitre du début à la fin Guerre des Clonesà la propre position de Han en tant que scélérat et contrebandier dans les films originaux, puis jusqu’à la version contemporaine La Guerre des étoiles La télévision joue dans cet espace plus que dans le côté rebelle/républicain contre impérial, c’est un domaine qui La Guerre des étoiles a miné à plusieurs reprises entre ses récits de conflits galactiques. Bon sang, nous juste a obtenu Les hors-la-loi de Star Warsqui, bien que fixé quelques années avant Équipage squelettec’était à peu près la même chose. La seule chose qui est vraiment différente à ce stade est que le pouvoir dirigeant de la galaxie est celui des « héros » de la Nouvelle République, par rapport à l’Empire, mais comme ces séries nous l’ont déjà montré par à-coups, pour beaucoup, ce changement de mains ne fait pas vraiment de différence au final.

Mais Équipage squelette ne réserve pas seulement cette nouvelle pensée générationnelle à ses ennemis pirates : il semble qu’il la réserve également au mystérieux Jod Na Nawood de Jude Law. En parlant de la foi du producteur exécutif et directeur créatif de Lucasfilm, Dave Filoni, dans La Guerre des étoiles canon, Ford a brièvement évoqué l’idée de la série pour Jod, dont nous savions déjà qu’il était sensible à la Force, comme quelque chose de différent des Jedi que nous avons vus auparavant. « Et il obtient les deux côtés de cela parce que [Dave] j’ai fait ça [mentoring under] George Lucas. Il a donc cette idée de « Je veux créer un tout nouveau type de Jedi », et quelqu’un lui dit alors : « Bon, attendez. Beaucoup de gens ont réfléchi à cela. Faisons-le de la bonne façon. » Et c’est vraiment utile.

Un nouveau type de Jedi pour une nouvelle ère de pirates ? Il faudra voir ce que nous réserve le reste Équipage squeletteLes jeunes héros de Disney se retrouvent pris dans l’action lorsque la série arrive sur Disney+ le 3 décembre.