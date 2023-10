Ensoleillé ou gris, ils vont tuer !

Toi Université de Tuskegee produit des changeurs de culture, des piliers scolaires et des étourdisseurs qui sauvent des vies qui sont retournés à leur alma mater pour tuer et discuter lors de l’un des retours à la maison les plus animés du pays HBCU.

Située au cœur de Tuskegee, en Alabama (à 65 km à l’est du Capitole de l’État de l’Alabama à Montgomery), l’institution privée souligne l’importance des arts libéraux en tant que fondement d’une carrière réussie dans tous les domaines.

En 1881, Booker T. Washington a fondé une institution pour les Afro-Américains à Tuskegee avec seulement deux petits bâtiments convertis, aucun équipement et très peu de financement.

En 1888, l’Institut normal et industriel de Tuskegee, d’une superficie de 540 acres, comptait plus de 400 inscrits et offrait une formation dans des métiers spécialisés comme la menuiserie, l’ébénisterie, l’imprimerie, la cordonnerie et la ferblanterie.

Au cours du siècle dernier, « divers changements sociaux et historiques ont transformé Tuskegee en un lieu d’apprentissage diversifié dont l’objectif fondamental est de développer le leadership, les connaissances et le service pour une société mondiale », selon son site.

Profondément engagée en faveur de l’excellence académique, l’Université reconnaît que le talent exquis est souvent caché chez les étudiants dont le meilleur développement nécessite un renforcement éducatif, personnel et financier inhabituel.

Le campus historique est désigné lieu historique national de l’Institut Tuskegee par le National Park Service et abritait un scientifique emblématique. George Washington sculpteur et les aviateurs de Tuskegee.

Parmi les anciens élèves notables figurent Lionel Richie, Keenen Ivoire Wayans, Tom Joyner, Ricky Smiley, Betty Shabazz, Ralph Ellisonet Marilyn Mosby.

Avez-vous vécu le retour de Tuskegee ? Si oui, comment ça s’est passé ? Si non, POURQUOI ? Dites-le-nous ci-dessous et profitez d’une galerie d’étourdissants Skegee qui ont tué et joué à Homecoming en un clin d’œil.