« Skeet » remporte un grand prix au Festival international du film de l’Atlantique

Un film local a remporté de gros prix au Festival international du film de l’Atlantique à Halifax.

L’acteur Sean Dalton décrit Skeet comme une histoire de rédemption. Il suit un homme, Billy Skinner, qui tente de prendre un nouveau départ après sa sortie de prison et noue une relation improbable avec un réfugié qui fuit les horreurs de son pays d’origine.

Nigel Markham vient de remporter le prix du meilleur directeur de la photographie de l’Atlantique pour son travail sur le film et Dalton a remporté le prix de la meilleure performance exceptionnelle.

Le réalisateur Nik Sexton dit qu’ils voulaient faire un « film cool, néo-noir » et qu’ils se sont rendus dans un certain nombre de quartiers défavorisés de la capitale, mais ce qu’ils ont trouvé les a surpris.

« Nous sommes allés dans ces quartiers défavorisés, dont nous avions peur… et nous avons remarqué qu’ils avaient changé. Nous avons remarqué qu’ils étaient désormais remplis de réfugiés… et nous avons vu une histoire beaucoup plus intéressante. »

Tir au pigeon d’argile est toujours sur le circuit des festivals de cinéma, avec pour objectif d’être diffusé dans les cinémas Cineplex, puis sur les services de streaming.