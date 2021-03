Le producteur américain de chaussures Skechers a salué l’égalité de rémunération et les opportunités de promotion offertes à ses travailleurs ouïghours en Chine, après que les concurrents Nike et H&M auraient été critiqués par Pékin pour leurs déclarations sur le travail forcé.

Une déclaration soigneusement rédigée de Skechers a assuré au public que son usine de Dongguan n’utilisait pas le travail forcé et n’employait pas spécifiquement des Ouïghours, qui ne pouvaient pas démissionner de leur emploi s’ils le souhaitaient. Les travailleurs ouïghours «Sont employés aux mêmes conditions que tous les autres employés de l’usine et en particulier en ce qui concerne les conditions de travail, les salaires, les promotions, etc. Il a également été confirmé que tous les travailleurs, y compris ceux de la minorité ethnique ouïghoure, sont libres de partir» dit la société.

Cette déclaration est techniquement une réponse à un rapport du 1er mars de l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI), qui alléguait que 82 sociétés internationales produisant des marchandises en Chine, dont Skechers, bénéficiaient du travail forcé de la minorité musulmane ouïghoure. Cela est arrivé à un moment où deux autres producteurs de vêtements, Nike et H&M, seraient confrontés à une réaction violente en Chine pour avoir parlé de la question ouïghoure.

Le confrère fabricant de chaussures de sport basé aux États-Unis a publié le 10 mars une déclaration traitant des allégations de l’ASPI et a déclaré à peu près les mêmes choses que Skechers: la société est « concerné » avec le rapport mais est certain que personne n’est obligé de travailler dans ses usines en Chine.

Le géant suédois de l’habillement H&M a parlé de la question l’année dernière, dans un communiqué de presse maintenant supprimé qui annonçait qu’il cesserait de s’approvisionner en coton dans la province du Xinjiang, la maison de nombreux Ouïghours. Les allégations montées par l’ASPI sont l’une des dernières versions de la même accusation contre Pékin, qui prétend qu’elle cible les Ouïghours avec diverses politiques discriminatoires dans le cadre d’une tentative supposée de mener un « génocide » du groupe miniroty.

Le gouvernement chinois réprimande avec colère de telles accusations, et cette semaine Nike et H&M semblent se faire fouetter, après les dernières discussions diplomatiques de Pékin avec Washington et Bruxelles. Nike a perdu des contrats de promotion avec certaines célébrités chinoises, comme le chanteur Wang Yibo, qui a dit à ses millions de fans qu’il le ferait. «S’oppose fermement à tout acte de diffamation de la Chine.» H&M aurait été suspendu sur certaines des principales plates-formes de commerce électronique de Chine et aurait été confronté à une réaction de publicité sur les médias sociaux chinois similaire à celle ciblant Nike.

La semaine dernière, les États-Unis, l’UE et le Canada ont imposé des sanctions contre des individus et des entités qu’ils accusaient d’être impliqués dans la discrimination présumée au Xinjiang. Pékin a riposté avec des sanctions contre des fonctionnaires et des universitaires de l’UE et a critiqué les actions occidentales comme manifestantes «Stupidité et arrogance», pour lequel un prix devra être payé.

Pékin affirme que la critique de sa politique au Xinjiang est basée sur des exagérations et des interprétations erronées de ce qui se passe réellement dans la province. Les politiques et programmes que ses accusateurs appellent la détention aveugle des Ouïghours, la stérilisation forcée et le travail forcé sont, en fait, une éducation et des soins de santé financés par l’État et une opportunité pour les Ouïghours de sortir eux-mêmes et leurs familles de la pauvreté, selon des responsables chinois.

Les usines sont construites pour créer des emplois pour les gens, incl. minorités ethniques, pour gagner plus et vivre mieux. Alors que la plupart des gens y voient un bon moyen de réduire la pauvreté, certains insistent sur la répression et le travail forcé. Pourquoi? La seule raison: la répression est ce qu’ils font depuis plus d’un siècle. – Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) 25 mars 2021

