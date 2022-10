Skechers refuse le croquis de Kanye West avec Cecily Strong – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

Cécile Forte a endossé le rôle de PDG de Skechers dans un film hilarant La vie du samedi soir usurper sur Kanye “Ye” West faisant une apparition à leur siège social californien réel. La visite sans rendez-vous a eu lieu quelques jours seulement après que Ye ait été abandonné par la société allemande Adidas, qui produit sa populaire ligne Yeezy, à la suite de ses commentaires antisémites très offensants qui l’ont fait suspendre de Twitter et restreint sur Instagram. Dans le SNL Au vu des événements, Cecily a doublé la position de Skechers sur le fait de montrer la porte à Kanye.

Plus à propos Kanye West

“Chez Skechers, nous sommes fiers de fabriquer des chaussures à un prix abordable et de résister à l’antisémitisme. C’est pourquoi plus tôt cette semaine, lorsque Kanye West s’est présenté à notre entreprise pour demander à travailler avec nous, nous avons dit non », a-t-elle fermement déclaré à la caméra dans le sketch, qui se moquait d’une vidéo de présentation d’entreprise. D’autres employés – dont un joué par Bowen Yang – ont répondu “pas question”, “non” et “non merci”, à propos de la perspective de travailler avec le rappeur né à Chicago. “Nous l’avons immédiatement escorté hors du bâtiment”, a expliqué Bowen, citant des événements réels qui se sont produits après le passage de Ye.

“Comme le reste du pays, nous avons été consternés par les commentaires horribles de Kanye et nous nous engageons à ne jamais travailler avec lui à quelque titre que ce soit”, a ensuite déclaré Cecily, portant un blazer rouge alors qu’elle se tenait dans un magasin Skechers. “Mais, pouvons-nous également souligner que de toutes les entreprises qu’il aurait pu approcher et par lesquelles il aurait été rejeté, il a choisi Skechers”, a-t-elle ajouté comme musique de piano. Chloe Fineman a alors rétorqué : « Kanye est venu chez Skechers et Skechers a dit non. Vous rendez-vous compte à quel point c’est satisfaisant ?

“Il y a deux ans, pouviez-vous imaginer ce titre – Skechers est trop bon pour Kanye”, a ensuite ri Bowen. “Bien sûr, il a toujours été un disrupteur dans l’industrie de la mode. Encore une fois, nous ne ferions jamais équipe avec lui. Comment appelleriez-vous même une chaussure Kanye Skechers de toute façon ? Le Skeezy ? a-t-il réfléchi, désignant une autre société de spectacle qui n’a pas encore commenté la controverse. « Je n’ai rien entendu de Crocs. Je ne dis pas qu’ils sont antisémites, mais nous n’avons pas entendu parler d’eux.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Cecily a ensuite doublé son choix de montrer à Kanye la propriété de la société appartenant à des Juifs. «Il est entré et nous étions comme au revoir – au revoir – porte. Ce n’est pas tout à propos de nous, mais ce n’est pas comme si Allbirds ne menait pas le combat », a-t-elle déclaré.

Dans la vraie vie, Kanye ne semblait pas dérangé par tout cela. “J’ai dû couper les ponts, mon frère”, a bizarrement écrit Kanye, apparemment en réponse à la nouvelle que sa propre marque Yeezy avait coupé les ponts avec l’ancien milliardaire. Kanye a également été lâché par VogueBalenciaga et de nombreuses autres marques avec lesquelles il a fréquemment travaillé ou collaboré.