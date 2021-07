Skechers, Boston Beer, Snap, Twitter et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux avant la cloche du vendredi :

American Express – American Express a gagné 3,3% après avoir déclaré un bénéfice trimestriel de 2,80 $ par action. Cela a dépassé l’estimation consensuelle de 1,66 $, avec des revenus également supérieurs aux estimations. Les résultats ont été favorisés par une libération de réserves de crédit et une augmentation des dépenses de voyage et de divertissement.

Honeywell – Le conglomérat industriel a battu les estimations de 8 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 2,02 $ par action, avec des revenus dépassant également les estimations. Honeywell a connu une croissance dans toutes ses activités et a bénéficié d’un rebond dans les domaines les plus durement touchés par la pandémie, tels que l’aérospatiale commerciale. Honeywell a également relevé ses prévisions annuelles.

Schlumberger – Schlumberger a progressé de 2,2 % après avoir dépassé les estimations sur les chiffres d’affaires supérieurs et inférieurs suite à un rebond de l’activité des services pétroliers. Schlumberger a dépassé les estimations de 4 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 30 cents par action.

Kimberly-Clark – Le fabricant de produits de consommation a déclaré un bénéfice trimestriel de 1,47 $ par action, en deçà de l’estimation consensuelle de 1,71 $, avec des revenus à peu près conformes aux prévisions. Kimberly-Clark a également abaissé ses prévisions de bénéfices pour l’année complète, indiquant une augmentation des coûts des intrants et une volatilité continue due à la pandémie. Les actions ont chuté de 3,7% dans le pré-marché.

Twitter – Twitter a gagné 4,5% en précommercialisation après avoir dépassé les estimations de 13 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 20 cents par action. Les revenus ont dépassé les prévisions de Wall Street, les ventes publicitaires ayant bondi de 87% par rapport à il y a un an. Twitter a également donné des prévisions de revenus optimistes pour le trimestre en cours.

Intel – Intel a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 1,28 $ par action, dépassant l’estimation consensuelle de 1,06 $, les revenus du fabricant de puces marquant également un battement. Cependant, Intel a également publié une prévision qui a déçu certains investisseurs et a également déclaré que la pénurie mondiale de puces pourrait durer jusqu’en 2023. Les actions d’Intel ont chuté de 2,2%.

Snap – Snap a grimpé de 16,7% après que la société de médias sociaux a surpris les analystes avec un bénéfice trimestriel, gagnant un ajustement de 10 cents par action au milieu des prévisions d’une perte de 1 cent par action. Les revenus ont également dépassé les estimations. Snap a également signalé des statistiques d’utilisateurs quotidiennes plus élevées que prévu ainsi que des prévisions de revenus optimistes.

Skechers – Skechers a dépassé l’estimation consensuelle de 52 cents et a annoncé un bénéfice trimestriel de 88 cents par action, le fabricant de chaussures affichant également des revenus meilleurs que prévu. Skechers a déclaré que les travailleurs retournant dans leurs bureaux ont stimulé la demande pour ses offres de «technologie de confort». Skechers a progressé de 7,1%.

Boston Beer – Les actions de Boston Beer ont chuté de 20,3% après que le brasseur Sam Adams a réduit ses perspectives financières pour 2021, citant des ventes plus faibles que prévu de ses marques de sel dur. Au cours de son dernier trimestre, Boston Beer a gagné 4,75 $ par action, bien en deçà de l’estimation consensuelle de 6,69 $, avec des revenus également inférieurs aux prévisions.

Veoneer – Le fabricant suédois de pièces automobiles a grimpé de 55,3 % en pré-commercialisation après avoir accepté d’être racheté par son rival canadien Magna International pour environ 3,8 milliards de dollars en espèces. L’accord aidera Magna dans ses efforts pour améliorer sa technologie d’assistance à la conduite. Les actions de Magna ont glissé de 3,1%.

Capital One Financial – Capital One a gagné 7,62 $ par action pour son dernier trimestre, bien au-dessus de l’estimation consensuelle de 4,64 $, et la société de services financiers a également vu ses revenus dépasser les prévisions des analystes. Les résultats ont été stimulés par un avantage lié aux pertes de crédit. Pourtant, les actions de Capital One ont chuté de 1,4% dans le pré-marché.

VeriSign – VeriSign a chuté de 2 cents par rapport aux estimations du consensus avec un bénéfice trimestriel de 1,31 $ par action, le registraire de noms de domaine voyant des revenus à peu près conformes aux prévisions. Les actions ont perdu 0,6%.