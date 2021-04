Les choix de streaming sous le radar de ce mois-ci incluent des riffs intelligents sur la procédure policière et le thriller policier; une poignée d’histoires relationnelles, dans les clés à la fois comiques et tragiques; et une paire de documentaires mémorables (et bouleversants). ‘Les lamentations’ (2016) Diffusez-le sur Amazon.

Ce qui commence comme une procédure policière de type «Memories of Murder» vire à un territoire plus sombre et plus sauvage dans ce thriller d’horreur troublant et parfois bouleversant de l’écrivain et réalisateur Na Hong-jin. Jong-goo (Kwak Do-won) est un policier dont l’enquête sur une série de meurtres effroyables est influencée par les ragots autour de lui: «Tout cela s’est passé», lui dit-il, «après l’arrivée de ce Japonais». Lorsque sa famille est entraînée dans l’enquête, Jong-goo découvre exactement ce dont il est capable – et ensuite, les choses vraiment effroyable. La longue durée de vie de 156 minutes permet des détours tranquilles dans le drame des personnages et l’humour sombre, mais l’image ne se relâche jamais; il y a quelque chose de sinistre dans l’air de ce village, et Na construit ce sentiment d’effroi inéluctable avec patience et puissance.

Beaucoup d’acolytes de Kelly Reichardt considèrent que cet éco-thriller fait partie des efforts moindres du réalisateur, et lorsqu’il est placé contre «Wendy et Lucy» ou «First Cow», c’est peut-être vrai. Mais Reichardt sur son pire jour surpasse la plupart de ses contemporains sur leur meilleur, et il y a beaucoup à recommander dans cette histoire moralement épineuse d’un trio d’écologistes radicaux (Jesse Eisenberg, Dakota Fanning et Peter Sarsgaard) alors qu’ils complotent et exécutent méticuleusement un acte dangereux. de protestation. Reichardt frappe les rythmes du thriller, mais avec désinvolture et modestie; elle met toujours l’accent sur le caractère et elle trouve autant de suspens dans les interactions que dans l’action elle-même. ‘Skate Kitchen’ (2018) Diffusez-le sur Hulu.