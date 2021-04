Nous avons interviewé cette célébrité parce que nous pensons que vous aimerez leurs choix. Certains des produits présentés proviennent de la gamme de produits de la célébrité ou d’une marque pour laquelle ils sont payés. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Tout le monde a fait défiler Instagram, s’émerveillant de la peau impeccable de quelqu’un ou de sa vie apparemment parfaite, même Skai Jackson. Elle a fait équipe avec Aire pour le #AerieREAL campagne, qui encourage le partage de contenu authentique et non édité sur les réseaux sociaux. Le défi encourage les gens à montrer leur vraie vie sur TIC Tac et Instagram, utilisez le hashtag #AerieREAL et marquez @aire. Pour chaque publication, Aerie fera un don de 1 $ (jusqu’à 100 000 $) à NEDA, l’Association nationale des troubles de l’alimentation. En plus de Skai, Keke Palmer, Lana Condor, Aly Raisman, Sienna Gomez, Ava Michelle, Lauren Chan, Danae Mercer, Remi Bader, Taylor Cassidy, et Manon Matthews se sont associés à Aerie pour cette initiative.

Skai a parlé à E! de représenter la marque et ses expériences avec les médias sociaux. Elle a partagé: « Je suis une très grande fan d’Aerie depuis longtemps et j’adore le message de vouloir que les gens se montrent vraiment » L’actrice a même reconnu qu’elle « pourrait se sentir un peu déprimée » quand elle regarde sur Instagram parfois. Lorsque cela se produit, elle se rappelle « ce sont aussi de vraies personnes et elles ne vont pas montrer tout ce qu’elles vivent ».