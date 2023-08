SK hynix expédie maintenant sa DRAM LPDDR5X de 24 Go, fera ses débuts sur OnePlus Ace 2 Pro

SK hynix – l’un des principaux fabricants de puces de mémoire a annoncé qu’il expédiait désormais ses premières fournitures de DRAM mobile Low Power Double Data Rate 5X (LPDDR5X) à ses clients. La nouvelle mémoire LPDDR5X de 24 Go fera ses débuts sur le OnePlus Ace 2 Pro dont le lancement est confirmé en Chine le 16 août.







Puce Sk hynix 24 Go LPDDR5X

SK hynix a commencé à produire en masse sa DRAM LPDDR5X de 24 Go en novembre 2022 en utilisant le processus HKMG qui permet à la puce mémoire d’offrir une efficacité énergétique et des performances optimales. La nouvelle DRAM LPDDR5X de 24 Go fonctionne à des tensions ultra-basses de 1,01 à 1,12 V et est capable de traiter jusqu’à 68 Go de données par seconde, ce qui est suffisant pour transférer 13 films FHD en une seconde.

Le président chinois de OnePlus, Li Jie, a ajouté qu’avec la nouvelle puce mémoire de 24 Go, OnePlus Ace 2 Pro est capable d’ouvrir jusqu’à 53 applications simultanément et peut contenir jusqu’à 41 applications ouvertes en mémoire pendant 72 heures maximum.

Source 1 • Source 2 (en chinois)