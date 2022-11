SK et Raven se penchent sur leur romance “L’amour est aveugle”

Avez-vous regardé la saison 3 de « Love Is Blind » ?

Avec le récent divorce du couple Iyanna McNeely et Jarrette Jones de la saison 2 “Love Is Blind”, nous avons espéré, souhaité et prié pour une histoire d’amour “Love Is Blind” qui mérite d’être enracinée. Les stars de la saison 3, Sikiru “SK” Alagba et Raven Ross, nous ont mis dans l’ambiance.

*SPOILERS AVANT*

Au début de cette saison de “Love Is Blind”, Raven s’est retrouvée à choisir entre deux hommes, Bartise et SK. Initialement, Netflix s’est concentré sur sa connexion avec Bartise, qui poursuivait également un match potentiel avec Nancy. Malgré des intérêts communs comme leur passion commune pour le fitness, au fur et à mesure que la série se poursuivait, il est devenu clair que les deux n’avaient pas de lien émotionnel (un épisode présentait Raven faisant de l’exercice dans son pod alors que Bartise parlait de l’un de ses souvenirs les plus difficiles). Ensuite, nous avons eu la chance de voir la relation naissante de Raven avec SK, qui s’est terminée par une proposition. Bartise a également proposé à Nancy, mais a peut-être eu quelques doutes lors du voyage de noces des couples, où il n’a même pas essayé de cacher son attirance physique pour Raven. Dans un moment télévisé vraiment gênant, Bartise a qualifié Raven d’émission de fumée lors d’une conversation avec sa fiancée Nancy.

Corbeau a parlé avec Variété à propos du moment mémorable :

“Oh mon Dieu. SK et moi l’avons regardé ensemble pour la première fois », a déclaré Raven à Variety à propos du commentaire digne de grincer des dents. “Nous étions tous les deux comme,” Qu’est-ce qui se passe? Bien sûr, nous n’avions aucune idée de tout cela. Je me sens tellement mal pour Nancy, parce que vous pouvez dire sur son visage, elle se dit : « Est-ce que ça se passe vraiment maintenant ? Sommes-nous dans un autre univers ? C’était juste fou à voir. Bien sûr, oui, je suis flatté, mais pouvez-vous au moins rester aux côtés de votre femme ? C’est grincer des dents. “Nancy et moi avons beaucoup parlé”, a poursuivi Raven. “Je ne connais pas nécessairement ce moment, mais je suis sûr que c’était difficile pour elle. C’était difficile pour moi de regarder. Son parcours a été si difficile. Je lui ai fait savoir que je suis là pour elle. Jetez tout l’homme. Je suis le fan n°1 de Nancy.

Alors que les épisodes de lune de miel des couples ont mis en lumière les fractures dans la relation de Nancy et Bartise, ils ont également montré la lenteur de la construction que SK et Raven ont connue. Le couple a mis du temps à devenir physique, préférant permettre à leur connexion de se développer naturellement avec des formes d’intimité plus subtiles.

Mais même avec les doux moments qui ont été montrés, SK a récemment dit à PEOPLE qu’il sentait que le public avait été quelque peu trompé en voyant sa romance avec Raven se dérouler:

“L’histoire de Raven et moi, la façon dont elle a été décrite dans la série, je me sens un peu mal en la regardant, en particulier du point de vue du public, car une grande partie de notre histoire d’amour n’a pas été complètement racontée de la manière dont elle a été décrite, ” il partage. “Le récit s’est beaucoup plus concentré sur d’autres sujets et sur d’autres incidents de la série.” “J’ai l’impression que le public a vraiment raté cette histoire d’amour, comment elle a même vu le jour”, poursuit l’ingénieur de données. “Si je le regardais moi-même, sans être dans l’expérience, j’aurais beaucoup de blancs.”

Avez-vous eu l’impression que nous manquions certains des moments les plus cruciaux de l’histoire de SK et Raven ? Nous pouvions dire que nous manquions certains des moments de croissance parce que Raven semblait tellement plus ouvert à l’approche du jour de leur mariage. Il semblait juste qu’il y avait des moments heureux que nous n’avions pas pu voir.

Ce que nous avons pu voir, c’est beaucoup de conversations sérieuses sur le déménagement de SK en Californie et si Raven était prêt à faire du travail à distance.

“Lors de notre toute première conversation, j’en ai parlé”, a déclaré SK à PEOPLE. “J’étais comme, ‘Je me prépare en fait pour aller à l’école doctorale à l’automne.’ Et elle n’avait pas vraiment de problème avec ça. On s’est dit qu’on allait faire des choses à longue distance, et qu’on allait essayer », explique-t-il. “Mais bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire.”

Raven a parlé de la même manière du problème dans son interview avec Variety.

“C’est tellement drôle maintenant – avec le recul, j’essayais juste d’être si ouvert d’esprit”, a déclaré Raven à Variety. «Je savais que notre connexion était si forte, alors essayons de comprendre et prenons-la au jour le jour. Peu importe où nous sommes géographiquement, je ne veux pas vivre sans cette personne. C’est tellement drôle d’y repenser après avoir tellement mieux connu SK maintenant : c’est totalement un truc SK. Il ne s’en est tout simplement pas rendu compte et s’est dit : « Je vais participer à cette émission ! Oh oui, j’ai aussi des études supérieures !” Bien sûr, ce n’était pas idéal, mais c’est devenu une partie de notre histoire. Je ne voudrais pas qu’il en soit autrement.

Avec le recul, cela a peut-être été une décision de production de se concentrer sur leurs problèmes potentiels avec son déménagement. Après tout, dans l’épisode 10, lors de leur mariage, SK dit finalement à Raven qu’il ne peut pas l’épouser.

«Nous avons un ensemble de circonstances très uniques et complexes. J’ai l’impression qu’aujourd’hui n’est pas le meilleur moment pour nous de le faire”, a-t-il déclaré, avant d’expliquer dans un confessionnal qu’il se serait senti coupable d’épouser Raven “quand je sais qu’il y a tant de questions sans réponse”.

“J’étais clairement très choqué”, a déclaré Raven a dit aux GENS. “J’ai l’impression que tout le temps, je n’ai certainement pas été dépeint comme une personne émotive. C’était donc probablement choquant pour tout le monde de me voir être un tel pleurnichard. “Mais ce fut une journée très émouvante”, a-t-elle poursuivi. “Je n’étais définitivement pas préparé. Nous avions traversé toute cette expérience. J’étais définitivement sur un nuage après que nous ayons construit une excellente relation, alors j’ai été un peu choqué.

Au cours de l’épisode, nous voyons Raven étreindre SK avant de s’éloigner de l’autel et finalement de se retirer dans une chambre avant de s’effondrer sur le lit, toujours vêtue de sa robe de mariée.

Aussi triste que nous devions voir SK dire maintenant – nous étions ravis après avoir regardé la réunion, où le couple a révélé qu’ils étaient toujours ensemble.

Après le mariage, il a tendu la main et a dit : « Je suis désolé. J’espère que nous pourrons reconstruire les choses et continuer avec notre connexion de la même manière », a déclaré Raven à Variety. J’étais comme, “Ouais, vous devez vous excuser, monsieur!” Heureusement, après quelques jours, nous étions mentalement au même endroit : « OK, je ne veux pas perdre cette personne. Alors, comment avancer ?”

Au cours de la saison, nous avons pu voir comment la famille de SK l’a soutenu, lui et Raven, tout au long de leur relation – et le public a été particulièrement impressionné par la façon dont sa mère l’a embrassée.

La famille de Raven a pris très tôt la décision de ne pas assister au mariage du couple, et leur réticence a déconcerté la famille de SK. Heureusement, depuis la fin de l’émission, Raven a déclaré que sa famille était pleinement d’accord avec la relation.

“Nous avons rendu visite à ma famille”, a déclaré Raven à Variety. «Je suis originaire de la Nouvelle-Orléans, alors nous sommes allés à la Nouvelle-Orléans. Ma famille est venue à Dallas. Nous avons séjourné chez moi. Nous avons tout fait. Nous avons beaucoup rendu visite à sa famille à Austin. Nous avons tous établi ces liens, et il se sent beaucoup mieux à ce sujet. Ma mère l’aime vraiment vraiment.

C’est une super nouvelle! Ce n’est pas exactement la fin heureuse que nous espérions au départ, mais nous aimons le fait que Raven et SK aient finalement prouvé “Love is Blind” quand il s’agit d’eux. Il est également possible que ce couple finisse par marcher dans l’allée et que LES DEUX disent “oui” à l’avenir.

“Nous n’en avons parlé qu’une ou deux fois, car aucun de nous n’est là pour planifier un mariage immédiatement”, a déclaré Raven à Variety. « J’ai dit que ce n’est pas avant au moins deux ans. Je dois d’abord secouer celui-ci ! Je dois laisser tout le monde oublier celui-ci !

Nous aimons le voir. Nous suivrons Corbeau et Sask. sur les réseaux sociaux pour suivre cette histoire d’amour et attendre patiemment ce que “Love Is Blind: After The Altar” leur réserve !