SK de “Love Is Blind” de Netflix accusé d’avoir trompé Raven

Des rumeurs circulent selon lesquelles les choses sont terminées pour un L’amour est aveugle couple au milieu de certaines allégations de tricherie choquantes.

Sikiru “SK” Alagbada fait face à de multiples allégations selon lesquelles il aurait trompé Raven Ross, la femme avec qui il était fiancé mais qui a refusé à l’autel lors de la troisième saison de l’émission.

Au cours de la réunion de l’émission qui aurait été filmée en mars, SK, 34 ans, et Raven, 29 ans, ont révélé qu’ils travaillaient sur des choses et sortaient ensemble à distance pendant que SK étudiait à l’école doctorale en Californie. Raven a même récemment jailli de raviver sa romance avec l’étudiante diplômée nigériane.

“Après le mariage, il a tendu la main et a dit:” Je suis désolé. J’espère que nous pourrons reconstruire les choses et continuer avec notre connexion de la même manière », a déclaré Raven. Variété. “J’étais comme, “Ouais, vous devez vous excuser, monsieur!” Heureusement, après quelques jours, nous étions mentalement au même endroit : « OK, je ne veux pas perdre cette personne. Alors, comment avancer ?”

Malgré leur grande révélation de rencontres et leurs photos huées…

deux femmes ont allégué que SK se glissait derrière le dos de Raven et elles ont toutes les deux laissé tomber des reçus.

Une femme sur TikTok dit que SK lui a envoyé un message sur une application de rencontre

La semaine dernière un TikToker avec le compte @emmwho9 a accusé SK de lui avoir parlé sur une application de rencontres alors qu’il était avec Raven.

« Mettez un doigt vers le bas si vous êtes allé à un rendez-vous en avril avec un gars de Hinge et que vous voyez qu’il est en fait dans l’émission Love Is Blind, et qu’il vous a rencontré après le tournage de l’émission, mais qu’il est toujours avec la même fille. en ce moment », a écrit le TikToker.

Elle a suivi avec un autre message.

“Je ne voulais pas faire ça, mais je déteste voir des hommes infidèles s’en tirer”, a écrit la femme qui a également partagé une vidéo de SK faisant du kayak avec elle et des textes présumés de SK datant d’avril.

Bien que la femme ait “exposé” SK, Raven a démenti les rumeurs de tricherie et a déclaré qu’elle restait aux côtés de son homme.

“Je n’ai rien à dire à ce sujet”, a déclaré la star de télé-réalité dans une vidéo qu’elle a rapidement publiée et supprimée. « Pour résumer, les rumeurs sont des rumeurs. Et nous allons bien. Etait bon. C’est mon homme et je reste à ses côtés », a-t-elle ajouté.

Elle a également partagé plusieurs vidéos d’elle-même réagissant au drame.

“J’appelle AT&T pour afficher les messages dont nous parlons”, a-t-elle sous-titré une vidéo faisant la lumière sur ce qui s’est passé.

Maintenant, un autre TikToker s’est présenté et elle a de longs reçus que Raven ne pourra peut-être pas ignorer.

TikToker affirme que SK est son ex-petit ami qui a récemment essayé de raviver leur romance

TikToker @HannahBethStyle s’est présenté pour qualifier SK de “faux ange”.

“Ne donnez jamais une chance aux hommes laids”, a-t-elle sous-titré une vidéo appelant un ex anonyme qui a dit qu’il avait un “faux fiancé” d’une émission de téléréalité sur Netflix.

Selon Hannah, elle est sortie avec SK en 2019 et ils sont restés amis, mais en juillet 2021, il l’a invitée à un voyage à Ibiza. Pendant qu’elle était là-bas, elle allègue avoir trouvé des messages texte entre SK et quelqu’un dans son téléphone enregistré sous le nom de “fiancé”. Apparemment, lorsqu’elle a confronté SK au sujet du contact, il lui a dit qu’il était avec le fiancé, qui était clairement Raven“pour de l’argent” sur L’amour est aveugle et ils n’étaient que des amis.

Hannah, dont la vidéo compte maintenant plus de 4 millions de vues, a ajouté que SK avait accepté de la présenter à Raven, mais lorsqu’elle a contacté Raven elle-même sur Instagram, il a paniqué et a dit qu’il lui avait dit qu’il “s’en occuperait lui-même”. Hannah a déclaré que l’introduction n’avait jamais eu lieu et qu’elle et SK étaient ensemble en mai 2022 lors d’un voyage en couple à Cabo.

Elle a également allégué qu’elle l’avait vu en août et qu’il l’avait invitée à Miami le mois dernier en septembre.

Vous pouvez regarder la vidéo de Hannah Beth ci-dessous.

SK n’a pas encore parlé des rumeurs de tricherie, mais il a complètement désactivé ses commentaires sur Instagram.

L’amour est aveugle les fans soulignent également que Raven a complètement nettoyé son compte Instagram des photos de SK.

Flux d’actualités rapporte que Raven a récemment répondu avec des émoticônes de main de prière à un commentaire qui disait “a esquivé une balle avec cette soeur” et a également ri d’un fan qui a déclaré que le comportement de SK était le “plus gros rebondissement de l’intrigue”.

“Littéralement lol”, a écrit l’instructeur de pilates.

Il semble que ce soit malheureusement une grande ouverture / grande clôture pour ces deux-là.

Que pensez-vous des rumeurs de tricherie ? Nous étions d’enracinement pour vous, SK !