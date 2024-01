SJSU cible Ken Niumatalolo comme prochain entraîneur-chef, selon des sources

L’État de San Jose vise l’ancien entraîneur-chef de la Marine, Ken Niumatalolo, comme prochain entraîneur-chef de l’école, ont déclaré des sources à ESPN.

Un accord devrait être trouvé dans les prochaines 48 heures, selon des sources. Niumatalolo apporte une vaste expérience d’entraîneur-chef mais variera son attaque, car des sources ont déclaré à ESPN qu’il ne devrait pas diriger la triple option à San Jose State.

Des sources ont déclaré que Niumatalolo donnerait la priorité à l’embauche d’une équipe jeune comprenant un coordinateur offensif qui apportera une sorte de système grand ouvert et lourd de passes.

Niumatalolo est l’entraîneur le plus gagnant de tous les temps de la Navy, avec une fiche de 109-83 au cours de ses 15 saisons complètes là-bas.

Le directeur sportif de l’État de San Jose, Jeff Konya, recherchait un entraîneur-chef expérimenté qui pourrait poursuivre sur la lancée de l’ancien entraîneur Brent Brennan. Il avait mené l’État de San Jose à des matchs de bowling au cours de trois des quatre dernières saisons. Konya avait également pour objectif d’agir rapidement après le départ de Brennan pour l’Arizona mardi.

Avec l’embauche attendue de Niumatalolo dans un avenir proche, Konya semble avoir atteint les deux principaux objectifs de la recherche. Les joueurs de San Jose étant éligibles pour accéder au portail de transfert, Konya a agi rapidement pour faire appel à un entraîneur qui apportera à la fois stabilité, vision et expérience.

Le bassin de candidats de l’État de San Jose a donné la priorité aux entraîneurs ayant une expérience d’entraîneur-chef, et Niumatalolo en a beaucoup grâce à son mandat dans la Marine. Il a entraîné 192 matchs avec la Navy, dont 11 apparitions au bowling et huit saisons avec huit victoires ou plus.

Peut-être le plus important pour l’entraîneur de la Marine, il avait une fiche de 10-5 contre l’Armée, le plus grand nombre de victoires de tous les entraîneurs de la série. Les 109 victoires en carrière de Niumatalolo signifient qu’il arrivera comme l’un des entraîneurs les plus accomplis et les plus respectés de Mountain West, puisque seuls Bronco Mendenhall (135), Troy Calhoun (130) et Jeff Tedford (127) ont plus de victoires en carrière.

En 2015, la Navy a obtenu une fiche de 11-2 sous Niumatalolo avec une fiche de 7-1 dans l’American Athletic Conference et a fait exploser Pittsburgh dans le Military Bowl. En 2016, la Navy a battu Notre Dame et a atteint le match pour le titre de l’AAC, perdant face à l’équipe Temple de Matt Rhule.

Niumatalolo, 58 ans, devrait adapter son équipe autour de l’énergie de la jeunesse et des liens avec la côte ouest. Les responsables de l’État de San Jose ont donné la priorité à un système largement ouvert, qui canalise les ressources de recrutement de la région de la Baie de quarts-arrières solides et de joueurs compétents. Cela signifie l’embauche potentielle d’un coordinateur offensif qui marquera un pivot du système pour Niumatalolo.

C’est un ancien quarterback d’Hawaï qui y a débuté sa carrière d’entraîneur et a également travaillé à l’UNLV de 1999 à 2001. Il apporte également de solides liens de recrutement au niveau national, alors que la Marine jette un large filet à ses joueurs.

L’État de San Jose a remporté le titre Mountain West sous Brennan en 2020. Il les a menés à trois des 11 naissances totales de bols de l’école, qui comprenaient le Hawaii Bowl cette saison et le Famous Idaho Potato Bowl l’année dernière.

Le rôle de Niumatalolo à l’UCLA en 2023 incluait le titre de directeur du leadership. Il a parlé ouvertement d’aller à l’UCLA pour apprendre les nuances du portail de transfert et de NIL pour le préparer à une autre opportunité d’entraîneur-chef.

Niumatalolo a déclaré dans une interview avec The Athletic en juin qu’une autre raison pour laquelle il était allé à UCLA était d’apprendre l’offensive de Chip Kelly, puisque Niumatalolo a ouvertement reconnu qu’il ne pourrait pas présenter l’option lors de son prochain arrêt d’entraîneur-chef.

“Non seulement j’apprends les trucs du portail et de NIL, mais vous apprenez aussi les trucs de Chip”, a-t-il déclaré dans cette interview de juin. “Il y a beaucoup de choses à venir ici. Je reconnais qu’il n’y a que trois écoles qui proposent cette option. Pour moi, venir ici, cela me permet, s’il y a une opportunité, de venir ici m’apportera certaines choses qui pourraient m’aider si je regarde vers le avenir.” –