Siya Kolisi: le capitaine sud-africain parmi les derniers Springboks testé positif pour le coronavirus avant la série Lions | Nouvelles du rugby à XV

Le capitaine sud-africain Siya Kolisi est l’un des six nouveaux cas de coronavirus avant la série des Springboks contre les Lions britanniques et irlandais

Le capitaine sud-africain Siya Kolisi fait partie des six joueurs testés positifs pour le coronavirus alors que les Springboks sont confrontés à davantage de perturbations dans les préparatifs de leur série contre les Lions britanniques et irlandais.

Kolisi, Dan Du Preez, Ox Nche, Bongi Mbonambi, Scarra Ntubeni et Makazole Mapimpi sont les derniers cas confirmés aux côtés de trois membres de la direction de l’équipe.

Il porte à plus de 20 le nombre de membres du personnel et de joueurs ayant été infectés par Covid.

Cependant, une partie importante de l’équipe de 46 personnes est en mesure de reprendre l’entraînement dimanche à la suite de six jours d’isolement et de six séries de tests PCR.

Un communiqué de SA Rugby a déclaré qu' »avec l’ensemble de l’équipe et de l’équipe de direction confinés dans leurs chambres depuis lundi, la possibilité de transmission par contact étroit a été atténuée ».

L’entraîneur-chef Jacques Nienaber doit toujours s’isoler, alors Rassie Erasmus, directeur du rugby en Afrique du Sud et cerveau vainqueur de la Coupe du monde 2019, dirigera l’entraînement.

« Nous sommes ravis de pouvoir retourner sur le terrain et reprendre nos préparatifs pour la série Lions », a déclaré Nienaber.

« Ce fut une semaine difficile avec l’annulation du test contre la Géorgie vendredi soir et l’auto-isolement de toute l’équipe pendant quelques jours à titre préventif, donc les joueurs ont hâte de revenir sur le parc.

« Le test contre la Géorgie était important pour nous en vue de nous préparer à affronter les Lions, mais ce sont des moments extraordinaires et nous devons nous adapter en tant qu’équipe. Je dois féliciter les joueurs et la direction pour cela.

« Nous sommes une équipe d’entraîneurs très unie et chacun assume ses responsabilités dans son rôle respectif. C’est également formidable d’avoir Rassie qui dirige le navire pendant mon absence.

5:18 Faits saillants des Cell C Sharks contre les British & Irish Lions lors du troisième match de la tournée en Afrique du Sud Faits saillants des Cell C Sharks contre les British & Irish Lions lors du troisième match de la tournée en Afrique du Sud

« Il fait partie du système depuis plusieurs années maintenant et il a guidé la plupart de ces joueurs vers le titre de la Coupe du monde en 2019, donc l’équipe est entre de bonnes mains. »

Les premiers rangs Fez Mbatha et Lizo Gqoboka ont été ajoutés à l’équipe des Springboks pour aider aux préparatifs suite aux derniers résultats positifs.

Les prochains adversaires des Lions sont l’Afrique du Sud ‘A’ au Cap mercredi et la reprise de l’entraînement, bien qu’avec un lot de joueurs toujours manquant, augmente la probabilité que le match se déroule comme prévu.

Un changement d’ordre de marche pour la semaine prochaine est envisagé, les Stormers prenant le créneau de mercredi et la deuxième chaîne de l’Afrique du Sud passant au week-end, offrant un délai supplémentaire pour se remettre de l’épidémie de coronavirus.

Les Lions partent pour Cape Town dimanche, mais l’entraîneur d’attaque Gregor Townsend, trois autres membres du personnel et un joueur anonyme doivent continuer à s’isoler à Johannesburg jusqu’à mercredi, date à laquelle ils rejoindront la principale équipe de tournée.

Un rapport en Afrique du Sud indique que les joueurs des Stormers se sont entraînés pour affronter les Lions après que l’équipe de direction de la franchise a été forcée de s’isoler à cause de Covid.