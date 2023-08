Sixto Rodriguez, star et sujet de Searching for Sugarman, mort à 81 ans

Chanteur et auteur-compositeur Sixto Rodriguez, qui est devenu le sujet du documentaire oscarisé A la recherche de Sugarman, est mort. Il avait 81 ans.

La mort de Rodriguez mardi à Detroit a été annoncée le Site Sugarman.org et confirmé mercredi par sa petite-fille, Amanda Kennedy.

Un article de l’ Associated Press en 2013 qualifiait Rodriguez de « le plus grand chanteur et auteur-compositeur de protestation dont la plupart des gens n’ont jamais entendu parler ».

Ses albums ont échoué aux États-Unis dans les années 1970, mais – à son insu – il est devenu plus tard une star en Afrique du Sud où ses chansons protestant contre la guerre du Vietnam, les inégalités raciales, la maltraitance des femmes et les mœurs sociales ont inspiré les libéraux blancs horrifiés par la brutalité du pays. système de ségrégation raciale de l’apartheid.

Documentaire du cinéaste suédois Malik Bendjelloul À la recherche de Sugar Man a présenté Rodriguez à un public beaucoup plus large. Le film raconte la mission de deux Sud-Africains pour rechercher le sort de leur héros musical. Il a remporté l’Oscar du meilleur documentaire en 2013. Bendjelloul est décédé en 2014 à 36 ans.

Rodriguez était « plus populaire qu’Elvis » en Afrique du Sud, a déclaré Stephen (Sugar) Segerman en 2013. Le surnom du propriétaire du magasin de disques du Cap vient de la chanson de Rodriguez. confiseur.

Au fur et à mesure que sa popularité en Afrique du Sud augmentait, Rodriguez vivait à Detroit.

Mais ses fans en Afrique du Sud pensaient qu’il était également célèbre aux États-Unis. Ils ont entendu des histoires selon lesquelles le musicien était décédé de façon dramatique : il s’était tiré une balle dans la tête sur scène à Moscou ; il s’était immolé par le feu et brûlé vif devant un public ailleurs ; il était mort d’une overdose de drogue, était dans un établissement psychiatrique, a été incarcéré pour le meurtre de sa petite amie.

En 1996, Segerman et le journaliste Carl Bartholomew-Strydom ont entrepris de découvrir la vérité. Leurs efforts les ont conduits à Detroit, où ils ont trouvé Rodriguez travaillant sur des chantiers de construction.

« C’est l’histoire du rock and roll maintenant. Qui aurait cru ? » Rodriguez a déclaré à l’Associated Press il y a dix ans.

Travailler comme ouvrier manuel

Rodriguez a déclaré qu’il venait « de retourner au travail » après que sa carrière musicale ait échoué, élevant une famille qui comprend trois filles et lançant plusieurs campagnes infructueuses pour des fonctions publiques. Il gagnait sa vie grâce au travail manuel à Detroit.

Pourtant, il n’a jamais cessé de jouer sa musique.

« Je sentais que j’étais prêt pour le monde, mais le monde n’était pas prêt pour moi », a déclaré Rodriguez. « Je pense que nous avons tous une mission – nous avons des obligations. Ces tournants du voyage, différents rebondissements – la vie n’est pas linéaire. »

Rodriguez se produit lors de la première soirée du 47e Montreux Jazz Festival en 2013. (Valentin Flauraud/Reuters)

Rodriguez a ensuite poursuivi les redevances qu’il n’a pas reçues de sa musique utilisée et jouée en Afrique du Sud.

Certaines des chansons de Rodriguez ont été interdites par le régime de l’apartheid et de nombreuses copies contrefaites ont été faites sur des cassettes et plus tard sur des CD.