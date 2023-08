Sixto Rodriguez: le chanteur du documentaire oscarisé Searching for Sugar Man décède à l’âge de 81 ans | Actualités Ents & Arts

L’auteur-compositeur-interprète Sixto Rodriguez, qui est devenu le sujet du documentaire oscarisé Searching for Sugar Man, est décédé à l’âge de 81 ans.

La mort du chanteur américain a été confirmée par sa petite-fille Amanda Kennedy mercredi après avoir été publiée sur le site Sugarman.org un jour plus tôt.

Il est décédé à Détroit des suites d’une courte maladie, selon sa femme, Konny Rodriguez, 72 ans.

C’est le documentaire Searching for Sugar Man du cinéaste suédois Malik Bendjelloul qui a rendu Rodriguez reconnaissable à un public beaucoup plus large.

Le film raconte l’histoire de deux Sud-Africains et de leur mission de rechercher le sort de leur héros musical.

Il a remporté l’Oscar du meilleur documentaire en 2013.

Image:

Rodriguez en 2013. Photo : AP





« Plus populaire qu’Elvis »

Bien que sa musique ne fasse pas beaucoup de marque en Amérique, Rodriguez est devenu sans le savoir une star de Afrique du Sud.

Il a été décrit comme « plus populaire qu’Elvis » dans le pays, par le propriétaire du magasin de disques Stephen « Sugar » Segerman, dont le surnom vient de la chanson Sugarman de Rodriguez.

Ses chansons protestant contre la guerre du Vietnam, les inégalités raciales et la maltraitance des femmes ont été interdites par le régime d’apartheid, mais ont inspiré des libéraux horrifiés par le système de ségrégation raciale du pays.

Image:

Photo : AP





Les fans d’Afrique du Sud pensaient que sa renommée avait été transférée aux États-Unis. Certains pensaient même que la star était décédée, après que des rumeurs aient circulé selon lesquelles il s’était suicidé sur scène.

En réalité, le chanteur était revenu à Détroit, où il s’était « remis au travail » dans le travail manuel.

Il a eu trois filles et a lancé plusieurs campagnes infructueuses pour la fonction publique, mais n’a jamais cessé de jouer de la musique.

Ce n’est que dans les années 1980 que Rodriguez a appris sa renommée en Afrique du Sud, et après la fin de l’apartheid en 1990, la star s’est rendue dans le pays pour se produire et a ensuite recherché des redevances qu’il n’a pas reçues de sa musique utilisée et jouée là-bas.

Image:

Rodriguez se produisant à Las Vegas en 2015. Photo : AP





« Il a si bien réussi en Afrique du Sud. C’était fou », a déclaré Mme Rodriguez.

Sa musique a également été un grand succès en Australie, où il a tourné en 1979 et 1981, après avoir décroché le téléphone d’un « homme avec un accent australien » qui lui a dit : « Il doit venir en Australie car il est très célèbre ici ».

Rodriguez a également été décrit comme « le plus grand chanteur et auteur-compositeur de protestation dont la plupart des gens n’ont jamais entendu parler » en 2013 par l’Associated Press.