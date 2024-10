Sixtine Stallone détaille un moment effrayant à New York pour avertir les femmes du monde entier :

La fille de Sylvester Stallone et Jennifer Flavin a révélé qu’un homme « avait juste commencé à me crier des injures vraiment inappropriées », avant que son comportement inquiétant ne dégénère et qu’elle doive courir se mettre à l’abri.

Sixtine Stallone a récemment eu une rencontre assez effrayante dans les rues de New York.

Reprenant son podcast Unwaxed avec sa sœur Sophia, Stallone – l’une des Sylvestre Stallone et les filles de Jennifer Flavin – ont parlé d’une expérience qu’elle a vécue, dans l’espoir d’avertir les autres femmes d’être plus conscientes de leur environnement.

« Il y avait ce type sur un vélo qui commençait juste à me crier des grossièretés vraiment inappropriées, mais j’ai juste continué à bouger », a-t-elle révélé dans l’épisode, dans un clip vidéo partagé sur le compte TikTok du podcast.

En attente de votre autorisation pour charger TikTok Post.

« Mais j’ai continué à avancer. Je ne l’ai même pas reconnu », a-t-elle poursuivi. « Mais il est arrivé derrière moi sur son vélo et m’a posé les mains et c’est à ce moment-là que j’ai paniqué et il a commencé à me crier dessus. »

C’est alors qu’elle a commencé à « sprinter », essayant de s’éloigner de l’homme le plus rapidement possible alors qu’il commençait à « fendre la foule sur son vélo ». L’actrice/mannequin/star de télé-réalité de 26 ans a déclaré qu’elle avait réservé trois pâtés de maisons, « en courant pour sauver sa vie », avant de se réfugier dans un magasin Sephora.

« Je me cache derrière un comptoir de maquillage et je pense que je l’ai perdu. Et je vois qu’il est à l’intérieur du magasin et il crie à pleins poumons : ‘Tu ne peux pas me cacher, salope, je le ferai.’ je te trouverai. Je t’aurai », a-t-elle affirmé.



Getty / Instagram Sylvester Stallone se fait blaguer par sa famille dans la tendance virale TikTok « Just Give Me My Money »

Voir l’histoire

Selon Stallone, elle a vu cinq employés différents tenter de faire sortir l’homme du magasin de maquillage, alors qu’elle continuait à se cacher « par terre » à l’arrière du magasin pendant 15 bonnes minutes.

« S’il revient ici, je suis foutue », a-t-elle ajouté, soulagée lorsque quatre policiers sont arrivés et l’ont emmené à l’arrière.

Quant à savoir pourquoi elle partage cette histoire maintenant, Stallone a déclaré qu’elle espérait vraiment que cela « atteindrait toutes les femmes, parce que le plus triste, c’est que nous voyons chaque jour des vidéos de filles new-yorkaises, ‘Oh, elles ont été agressées sur l’autoroute Westside’, ‘Oh, elles ont été agressées sur l’autoroute Westside’. je me suis fait peloter dans la rue' »

Son avertissement : « N’utilisez pas d’écouteurs, ne regardez pas en bas. »

Dans une légende accompagnant son message, le podcast ajoutait : « S’il vous plaît, soyez toujours conscient de votre environnement 🫶🏼 »

Sixtine est l’un des cinq enfants de Stallone et l’une des trois filles qu’il partage avec Flavin.