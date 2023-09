Sixth Street – qui gère plus de 70 milliards de dollars – parie gros sur les équipes sportives et les événements en direct

(Cliquez sur ici pour vous abonner à la newsletter Delivering Alpha.)

« Il est très difficile d’acheter une équipe sportive et de perdre de l’argent », a récemment déclaré David Rubenstein, cofondateur de Carlyle, dans un communiqué. entretien pour un podcast CNBC.

Historiquement, ce prétendu avantage n’a profité qu’aux plus riches parmi les riches. Mais la plupart des grandes ligues sportives américaines ont – au cours des dernières années seulement – ​​modifié leurs règles de propriété pour permettre aux sociétés de capital-investissement d’avoir des participations minoritaires. La Major League Baseball a été la première à ouvrir ses caisses aux fonds d’investissement privés en 2019 ; de nombreuses autres ligues ont suivi, notamment la National Basketball Association, la Major League Soccer et la Ligue nationale de hockey.

Depuis début 2019, plus de 120 milliards de dollars de fonds de capital-investissement et de capital-risque ont été injectés dans l’industrie du sport, selon PitchBook. L’un des principaux participants est Sixth Street Partners, un géant de 74 milliards de dollars, historiquement connu pour ses prêts directs et ses prouesses en matière de croissance, et qui a fait de grandes percées dans le monde du sport ces dernières années, avec plusieurs milliards de dollars d’investissements.

La société a récemment cofondé le Bay FC, qui fait partie de la Ligue nationale de football féminin, aux côtés de plusieurs joueuses à la retraite, ainsi que de Sheryl Sandberg. Sixth Street a également investi dans les droits de diffusion de LaLiga TV du FC Barcelone et a investi majoritairement dans Legends, une société d’expériences sportives et de divertissement. En juin 2021, Sixth Street a mené un investissement stratégique avec Michael Dell dans l’équipe de basket-ball des San Antonio Spurs. L’année dernière, la société a également investi dans le légendaire club de football espagnol du Real Madrid.

Alan Waxman, PDG et co-fondateur de la société, a parlé en exclusivité pour le bulletin d’information Delivering Alpha – dans sa toute première interview télévisée – de la vision de la société dans ce qui est devenu un secteur de plus en plus encombré. Il a déclaré que le streaming technologique et les médias sociaux changeaient la dynamique équipe-fan.

« Au lieu de simplement interagir avec vos fans sur ce marché local, cela a ouvert les portes de la possibilité d’interagir avec vos clients du monde entier », a-t-il déclaré.

Waxman a déclaré que dans 10 ans, les fans pourront mettre un casque depuis leur canapé et être virtuellement transportés vers un match à travers le monde.