Sixième journée de Roland-Garros : Sabalenka en action, Djokovic et Norrie à venir – en direct

Sabalenka apporte maintenant deux points de rupture de jeu avec un coup droit tout à fait somptueux dans le coin. Puissance, précision, timing. Sensationnel. Elle dépasse une autre tentative de vainqueur à 15-40… il y a un échange prolongé sur la prochaine balle de break, Sabalenka défend bien, se déplace brillamment sur le terrain et force l’erreur de son adversaire. La lumière du jour sur le tableau de bord dans la seconde, et difficile de voir comment Rakhimova revient là-dedans.

C’est 30-30 sur le service de Sabalenka et un point important. Les deux joueuses débarquent de la ligne de fond dans l’un des meilleurs échanges du match jusqu’à présent… Sabalenka fume un gros vainqueur sur toute la ligne et laisse son adversaire pris au dépourvu pour 40-30. Elle termine le jeu avec un smash croustillant, qui a l’air bizarre, mais bien en replay.

Sabalenka est dans la zone maintenant et elle tient à -15. Rakhimova avait remporté six points d’affilée il y a quelques minutes à peine… elle a ensuite chuté pour en gagner un sur 11… en fait un sur 12 maintenant, je pense. Il va lui falloir quelque chose de spécial pour revenir en lice dans cet ensemble.

Rakhimova grandit vraiment dans ce domaine et passe rapidement à 0-30 sur le service de Sabalenka. La Biélorusse répond, cependant, en revenant à 30-30… Rakhimova court sur un amorti et coupe un vainqueur sur la ligne, mais elle perd le point en courant dans le filet avant que le ballon ne rebondisse deux fois. Sabalenka scelle la prise de 0 à 30, ce qui est impressionnant. Elle oublie alors qu’il est temps de changer et partage une blague rapide avec l’arbitre en conséquence.

Rakhimova pose une sorte de question à 40-30. Mais Sabalenka anéantit tout espoir que son adversaire pourrait avoir avec une démonstration de puissance redoutable, forçant Rakhimova à sortir du point et tenant 2-1. Il est temps de s’asseoir et de boire un verre (pour les joueurs – je suis déjà assis.)

il y a 53 min 07h48 HAE

*Rakhimova 0-1 Sabalenka (* indique le prochain serveur)

Sabalenka conduit un service profond, large et précis pour commencer, puis propulse un vainqueur du côté opposé du terrain pour 15-0. Sinistre. Elle se trompe alors un peu de coup droit pour 15-15, et Rakhimova frappe longtemps sur le prochain rallye pour 30-15. Un as tonitruant apporte deux points de jeu et Sabalenka convertit le premier avec peu de bruit.