Six vignobles de Virginie exposent à Wine Paris et Vinexpo Paris

Vin de Virginie L’ambassadeur américain organise une célébration du vin et de la cuisine de Virginie

Six vignobles de Virginie exposent à Wine Paris & Vinexpo Paris à l’Expo Porte de Versailles en France, du 12 au 14 février. L’événement annuel est le principal salon professionnel de l’industrie du vin et des spiritueux en Europe. (Photo de Thomas Franke sur Unsplash)

RICHMOND, Virginie — Six établissements vinicoles de Virginie exposent au Vin Paris & Vinexpo Paris à l’Expo Porte de Versailles en France, du 12 au 14 février. Cet événement annuel est le principal salon professionnel de l’industrie du vin et des spiritueux en Europe. Le ministère de l’Agriculture et des Services aux consommateurs de Virginie et Virginia Wine organisent un pavillon comprenant des stands d’exposition pour les établissements vinicoles de Virginie lors de l’événement de cette année. Les domaines viticoles exposants sont :

« L’industrie vitivinicole de Virginie est d’une importance vitale pour la réussite économique de l’État, car elle a créé plus de 10 000 emplois et contribue à hauteur de 1,73 milliard de dollars par an à l’économie du Commonwealth. Créer de nouvelles relations à l’étranger et améliorer les opportunités d’exportation contribue à diversifier les portefeuilles de ventes et à positionner l’industrie pour de futurs succès », a déclaré Secrétaire à l’Agriculture et aux Forêts Matthew Lohr.

En plus du pavillon de Wine Paris & Vinexpo, les domaines viticoles participants ont été invités à une célébration du vin et de la cuisine de Virginie à la résidence de l’ambassadrice des États-Unis auprès de la République française et de la Principauté de Monaco, Denise Campbell Bauer. Au cours de la célébration, les médias de l’industrie et les influenceurs ont dégusté des vins et une cuisine de Virginie accompagnés de plats préparés par le chef Ives Roquel, chef exécutif de la résidence de l’ambassadeur des États-Unis, et le chef Tim Moore d’Early Mountain Vineyards.

«En tant que membre du Virginia Wine Board et faisant partie d’un domaine viticole familial, représenter l’industrie du vin de Virginie sur la scène mondiale est un honneur. Même si la Virginie a une longue histoire viticole qui remonte à Thomas Jefferson, c’est l’industrie vitivinicole moderne qui gagne une réputation de qualité et d’innovation. Wine Enthusiast vient de reconnaître ces réalisations viticoles dans l’État en nommant Monticello AVA région viticole de l’année. Nous sommes ravis d’apporter un avant-goût de la Virginie en France », a déclaré Aubrey Rose, trésorière du Virginia Wine Board et copropriétaire de Rosemont Vineyards.

Pour en savoir plus sur les établissements vinicoles participants et les vins présentés, visitez : www.virginiawinevinexpo.com.

–Michael Wallace, VDACS